চ্যাম্পিয়ন হয়ে আলকারাজের প্রতিশোধ, কী বলছেন তিনি

ক্রীড়া ডেস্ক    

দাপুটে জয়ে ২০২৫ ইউএস ওপেনের শিরোপা জিতলেন কার্লোস আলকারাজ। ছবি: এএফপি

টেনিসের শীর্ষ দুই তারকা ইয়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজের মধ্যে জমজমাট লড়াইয়ের প্রত্যাশা ছিল অনেকেরই। কিন্তু গত রাতে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ইউএস ওপেনের ফাইনালটা হয়েছে একতরফা। সিনারকে হারিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার তো আলকারাজ করেছেনই। পাশাপাশি আলকারাজের নেওয়া হয়ে গেল প্রতিশোধও।

ছন্দে থাকা আলকারাজকে হারানো যে অসম্ভব, সেটা গত রাতে ইউএস ওপেনের ফাইনালে বাস্তব প্রমাণিত হলো। প্রথম সেটে সিনারকে ৬-২ গেমে হারিয়ে দেন আলকারাজ। ইতালিয়ান টেনিস তারকা সিনার ৬-৩ গেমে জিতে ঘুরে দাঁড়ান। পরবর্তীতে টানা দুই সেট দাপটের সঙ্গে জিতে ২০২৫ ইউএস ওপেনের শিরোপা ঘরে তুললেন আলকারাজ। স্প্যানিশ টেনিস তারকা ৬-১, ৬-৪ গেমে জিতেছেন তৃতীয় ও চতুর্থ সেট। তাতে করে ৫৬ দিন আগে হারের বদলা নিয়ে ফেললেন আলকারাজ। স্প্যানিশ টেনিস তারকাকে হারিয়ে ১৩ জুলাই উইম্বলডন শিরোপা জিতেছিলেন সিনার।

সিনারের বিপক্ষে প্রতিশোধ নিয়ে টেনিসে এক নম্বরের মুকুট ফিরে পেলেন আলকারাজ। ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরের পর গত রাতে টেনিসের এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা। আলকারাজ বলেন, ‘আপনি বছরের শুরুতে যখন এমন লক্ষ্য স্থির করেন এবং সেটা অর্জন করেন, সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান এই বছরের মধ্যে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। আমার কাছে আবারও শীর্ষে ওঠা স্বপ্নের মতো। এমন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে বেশ ভালোই লাগে।’

সেমিফাইনালেই বিদায় জোকোভিচের, মুখ খুললেন অবসর নিয়ে

আলকারাজ শীর্ষে ওঠায় সিনারের এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের দীর্ঘ রাজত্বের অবসান হলো। ১১৫৪০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আলকারাজ। বাছাইয়ের দুইয়ে থাকা সিনারের পয়েন্ট ১০৭৮০। টানা ৬৫ সপ্তাহ শীর্ষে থাকার পর অবশেষে সিংহাসন খোয়ালেন ইতালিয়ান টেনিস তারকা। সিনার দ্বিতীয় সেট জিতে গত রাতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ছন্দে থাকা আলকারাজের বিপক্ষে সিনার পারলেন না কোনো প্রতিরোধ গড়তে। ইউএস ওপেন জেতার পর র‍্যাকেট ঘুরিয়ে তাঁর সেই স্বভাবসুলভ উদযাপন করেছেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা।

এবারের ইউএস ওপেন জিতে ২২ বছর বয়সে ছয়টি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন আলকারাজ। দুই বার করে জিতেছেন ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেনের শিরোপা। ছয় গ্র্যান্ড স্লামের মধ্যে এ বছর জিতেছেন ফ্রেঞ্চ ওপেন ও ইউএস ওপেনের শিরোপা।

