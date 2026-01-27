হোম > খেলা > ফুটবল

সিলেটে নয়, হামজারা খেলবেন ভিয়েতনামে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

হামজা চৌধুরী আসার পর ফুটবল নিয়ে বাংলাদেশে উন্মাদনা বেড়েছে অনেক গুণ। ছবি: বাফুফে

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হওয়ার আগে বাংলাদেশ জাতীয় দলের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সিলেটে ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও কন্ডিশন বিবেচনায় ভিয়েতনামের বিপক্ষে তাদেরই মাঠে একটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

​১৭ জানুয়ারি বাফুফের জাতীয় দল কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, মার্চের উইন্ডোতে সিলেটের মাঠ ব্যবহার করে ঘরের মাটিতে কম্বোডিয়া বা পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা হবে। তবে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্ব এবং কন্ডিশনের কথা চিন্তা করে শেষ মুহূর্তে বাফুফে সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে।

বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিম বিষয়টি নিশ্চিত করে গতকাল বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি হওয়ায় আমরা ভিয়েতনামে প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ম্যাচটি ২৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে দেশে একটি সংক্ষিপ্ত ক্যাম্প হবে এবং ভিয়েতনাম থেকেই দল সরাসরি সিঙ্গাপুরে যাবে।’

৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে লাল-সবুজের দল। গত বছরের ২৫ মার্চ ভারতের শিলংয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হওয়া এই মিশনে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৬টি ম্যাচ খেলেছে। ঘরের মাঠে ভারতকে হারানোর সুখস্মৃতি আর দুটি ড্র থাকলেও বাংলাদেশ ইতিমধ্যে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে। তবে গ্রুপের চূড়ান্ত অবস্থানে সম্মানজনক জায়গায় থাকতে এবং ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের উন্নতির জন্য সিঙ্গাপুর ম্যাচটি এখনো সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভিয়েতনামের এই প্রস্তুতি ম্যাচটি হামজা-জামালদের জন্য নিজেদের শেষবারের মতো ঝালিয়ে নেওয়ার বড় সুযোগ।

