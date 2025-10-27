এল ক্লাসিকোতে সেই পুরোনো উত্তেজনা, ক্ষুব্ধ বার্সা কোচ

এল ক্লাসিকো মানেই যেন ভিন্ন আমেজ। যেখানে মাঠে খেলার মতো আলোচনার খোরাক হয়ে উঠে উত্তেজনা এবং দুই দলের ফুটবলারদের শরীরী লড়াই। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদের সবশেষ দ্বৈরথেও এসবের কমতি ছিল না। বরং মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে ময়দানি ছাপিয়ে সামনে চলে এসেছে বিতর্ক।
গত মৌসুমটা ভালো যায়নি রিয়ালের। চার এল ক্লাসিকোর সব কটিতেই হেরেছে তারা। দুঃস্মৃতি ভুলে নতুন মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতেই বাজিমাত করেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ২-১ গোলের জয়ে তারা যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল, এবার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। স্কোরবোর্ডের ছাপটা মাঠের খেলাতেও স্পষ্ট ছিল। বল দখলে বার্সা নেতৃত্ব দিলেও আক্রমণের ঝান্ডা উড়িয়েছে স্বাগতিকেরা। সব মিলিয়ে দারুণ এক এল ক্লাসিকো উপভোগ করেছে ভক্তরা।
এল ক্লাসিকোর আগে উত্তেজনার রসদ তৈরি করেছিলেন লামিনে ইয়ামাল। সম্প্রতি রিয়ালকে ‘চোর’ এবং ‘অভিযোগকারী’ বলে মন্তব্য করেন এই উইঙ্গার। এমন মন্তব্যের কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল রিয়ালের ফুটবলার এবং সমর্থকেরা। ম্যাচ চলাকালীন স্টেডিয়ামের স্পিকারে যতবারই এই স্প্যানিশ ফুটবলারের নাম উচ্চারিত হয়েছে, ততবারই দুয়ো দিয়েছেন স্বাগতিক সমর্থকেরা। এর প্রভাব ছিল ইয়ামালের পারফরম্যান্সে। এদিন নিজেকে হারিয়ে খুঁজেছেন কাতালানদের আক্রমণভাগের তুরুপের তাস। ম্যাচ শেষেও প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের তোপের মুখে পড়েন ইয়ামাল। শেষ বাঁশি বাজতেই তাঁর দিকে তেড়ে আসেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, দানি কারভাহাল, থিবো কোর্তায়ারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন দুই দলের ফুটবলার, কোচিং স্টাফরা। তৈরি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি।
শুধু ইয়ামালই নয়, এল ক্লাসিকোতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পেদ্রির লাল কার্ড। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের দশম মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয় দুই দলের ডাগআউটে। রিয়ালের পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজানো নিয়েও বেশ অসন্তোষ দেখা যায় বার্সার খেলোয়াড়েদর মধ্যে। সব মিলিয়ে এল ক্লাসিকো শেষ হলেও মাঠের বেশকিছু বিতর্কিত ঘটনায় এর রেশ থেকেই গেল।
ম্যাচ শেষে ইয়ামালের প্রতি রিয়ালের ফুটবলারদের বাজে আচরণের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন বার্সার সহকারী কোচ মার্কাস সর্গ। তিনি বলেন, ‘এই ম্যাচটি ইয়ামালের জন্য খুবই কঠিন ছিল। দর্শকদের বাজে আচরণের পাশাপাশি তাঁর প্রতি রিয়ালের ফুটবলারদের আচরণও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।’
বার্সার বিপক্ষে এই জয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল রিয়াল। ১০ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ২৭ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে বার্সা।