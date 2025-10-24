রিয়ালের বিরুদ্ধে ইয়ামালের চুরির অভিযোগ

রেফারির কাছ থেকে রিয়াল মাদ্রিদের সুবিধা পাওয়ার অভিযোগ নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে বহুবার বিষয়টি নিয়ে ফুটবলপাড়ায় আলোচনা হয়েছে। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর আগে নতুন করে বিষয়টি সামনে আনলেন লামিন ইয়ামাল। এই উইঙ্গারের দাবি—রিয়াল চুরিও করে, আবার বড় কথাও বলে।
এল ক্লাসিকোতে ২৬ অক্টোবর রাত ৯টা ১৫ মিনিটে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের আতিথেয়তা নেবে বার্সেলোনা। দুই দলের মাঠের লড়াইয়ের আগে কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন ভক্তরা। মাঝে মাঝে এই লড়াইয়ে যোগ দেন দুই দলের ফুটবলাররাও। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে সেই কাজটাই করলেন ইয়ামাল। মাদ্রিদের প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্তব্য করে পরিস্থিতি আরও তাতিয়ে দিলেন কাতালানদের অন্যতম সেরা এ ফুটবলার।
স্প্যানিশ স্ট্রিমার ইবাই লানোসকে ইয়ামাল বলেন, ‘হ্যাঁ, রিয়াল মাদ্রিদ চুরি করে এবং সর্বদা মাঠে অভিযোগ করে।’ সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্পেন ও বার্সার সাবেক তারকা ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকে। রিয়ালের রেফারির সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে ইয়ামালের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন তিনি, এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।
রিয়ালকে নিয়ে ওই মন্তব্যের জন্য এডু আগুইরের তোপের মুখে পড়েছেন ইয়ামাল। আগুইরে স্পেনের জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম এল চিরিংগুইতোর পরিচালক। রিয়াল মাদ্রিদের একজন পাড় ভক্ত হিসেবে বেশ পরিচিতি আছে তাঁর। তাই প্রিয় দলের সম্পর্কে এমন কথা শুনে চুপ থাকতে পারেননি। ইয়ামালকে রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন আগুইরে।
এল চিরিংগুইতোর সেটে আগুইরে বলেন, ‘ইয়ামাল কীসের প্রতিনিধিত্ব করে এবং কী বলা যেতে পারে, সেটা সে জানেই না। তার বয়স ১৮। সে বার্সা ও স্পেন জাতীয় দলের হয়ে খেলছে। সে নিজেকে ফুটবলের রাজা মনে করে। রোনালদোর মতো একজন বড় মাপের ফুটবলারের সঙ্গে খুব একটা হাত মেলায় না। একটি ক্লাব চুরি করে, এটা কোনো খেলোয়াড় বলতে পারে না। ইয়ামাল নিজেকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে মনে করে।’