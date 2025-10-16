নিজের নামে টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিলেন মেসি, খেলবে কারা

লিওনেল মেসির কাছে ‘অপূর্ণতা’ নামে কোনো শব্দ হয়তো নেই। আন্তর্জাতিক ফুটবল, ক্লাব ফুটবল-সব জায়গাতেই তিনি জিতেছেন একের পর এক শিরোপা। যার মধ্যে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জিতে নিজের আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন। অজস্র রেকর্ড গড়ে পেয়েছেন ‘রেকর্ডের বরপুত্র’ উপাধি। আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার এবার নিজের নামে টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন।
সামাজিক মাধ্যমে পরশু রাতে এক পোস্টে ‘মেসি কাপ’ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন মেসি। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তিনি লিখেছেন, ‘অবশেষে বলতে যাচ্ছি প্রতিভাবান যুবাদের জন্য মেসি কাপ নামে একটি বিশেষ টুর্নামেন্ট ডিসেম্বরে হতে যাচ্ছে। মায়ামিতে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে বিশ্বের সেরা কিছু ক্লাব অংশ নেবে। আরও নানা ধরনের আয়োজন রাখা হবে এই টুর্নামেন্ট ঘিরে। পরবর্তী প্রজন্মের ফুটবলারদের জন্য এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছি। মেসি কাপ সবাই পছন্দ করবে আশা করি।’
মেসি কাপ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ৮ ক্লাব। এখানে আছে তাঁর বর্তমান ক্লাব ইন্টার মায়ামি ও সাবেক ক্লাব বার্সেলোনা। আর্জেন্টিনা থেকে অংশ নিচ্ছে দুই ক্লাব রিভার প্লেট ও নিওয়েলস। ইংল্যান্ডের দুই ক্লাবের মধ্যে প্রিমিয়ার লিগ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটি ও চেলসি খেলবে মেসি কাপ টুর্নামেন্টে। ইতালি ও স্পেন থেকে অংশ নিচ্ছে একটি করে ক্লাব। আতলেতিকো মাদ্রিদ ও চেলসি অংশ নেবে মেসি কাপ টুর্নামেন্টে। টুর্নামেন্টটি হবে অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ের বয়সভিত্তিক ফুটবলারদের নিয়ে। ৮ ক্লাবের মেসি কাপ টুর্নামেন্ট ছয় দিনে শেষ হবে। টুর্নামেন্টে হবে ১৮ ম্যাচ। ইন্টার মায়ামির চেজ স্টেডিয়াম ও ক্লাবটির অনুশীলন মাঠে হবে মেসি কাপের এই ১৮ ম্যাচ। চারটি করে দল দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে টুর্নামেন্টে। গ্রুপ পর্ব শেষে প্লে-অফ ও ফাইনাল হবে।
ভবিষ্যৎ ফুটবলারদের তৈরি করাই মূলত মেসি কাপ টুর্নামেন্টের লক্ষ্য বলে জানিয়েছে মেসির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘৫২৫ রোজারিও’। প্রতিষ্ঠানটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘শুধুই একটা টুর্নামেন্ট নয় এটা। ধারাবাহিক আয়োজন ও ডিজিটালভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের মিশেল রয়েছে এখানে। খেলাধুলা, সংস্কৃতি, উদ্ভাবন—সব এক জায়গায় এসে মিশেছে। বর্তমান আর আগামী দিনের খেলোয়াড়দের মিলনমেলা হবে এখানে।’
মায়ামির জার্সিতে চলতি মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৪২ ম্যাচে ৩৪ গোল করেছেন মেসি। অ্যাসিস্ট করেছেন ১৭ গোলে। ৩৪ গোলের মধ্যে ২৬ গোলই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড করেছেন এমএলএসে। মায়ামির পরের ম্যাচ ১৮ অক্টোবর। বাংলাদেশ সময় সেদিন রাত ৪টায় গিওদিস পার্কে শুরু হবে ন্যাশভিল-মায়ামি এমএলএসের ম্যাচ। ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় তিনে এখন মায়ামি। ৩৩ ম্যাচে দলটির পয়েন্ট ৬২। জিতেছে ১৮ ম্যাচ, ড্র করেছে ৮ ম্যাচ ও ৭ ম্যাচ হেরেছে। সিনসিনাটির ৬২ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে। সবার ওপরে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৬৬। পয়েন্ট তালিকার প্রথম তিন দলের প্রত্যেকেই ৩৩টি করে ম্যাচ খেলেছে।