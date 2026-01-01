আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে শেষ ষোলোতে কে কাকে পেল

বিদায় নিল ২০২৫। এল ২০২৬। বিদায়ী বছরের শেষ দিনে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের গ্রুপ পর্ব শেষ হয়েছে। তাতে নির্ধারিত হয়ে গেছে ২০২৫-২৬ আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) শেষ ষোলোর লাইনআপ।
মারাক্কেশে ‘এফ’ গ্রুপের ম্যাচে গত রাতে মুখোমুখি হয়েছে গ্যাবন-আইভরি কোস্ট। একই রাতে গ্রুপের অপর ম্যাচে ক্যামেরুন খেলেছে মোজাম্বিকের বিপক্ষে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলার আগে আইভরিকোস্ট, ক্যামেরুনের পয়েন্ট ছিল সমান। মনে হচ্ছিল লটারির মাধ্যমে হয়তো শীর্ষস্থান নির্ধারণ করা হতে পারে। তবে সেটার কোনো প্রয়োজন পড়েনি। ‘এফ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই শেষ ষোলোতে উঠেছে আইভরিকোস্ট। শেষ ষোলোতে তারা খেলবে বারকিনা ফাসোর বিপক্ষে।
মারাক্কেশে আইভরিকোস্টের বিপক্ষে ১১ ও ২১ মিনিটে গুইলর কাঙ্গা ও ডেনিস বুয়াঙ্গা গোল করে গ্যাবনকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। আইভরিকোস্ট গোলরক্ষক আলবান লাফতের ভুলেই দলটি গোল হজম করেছে। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে ব্যবধান কমায় আইভরিকোস্ট। ৪৪ মিনিটে আইভরিয়ান স্ট্রাইকার জ্যাঁ ফিলিপ ক্রাসো করেছেন এই গোল।
২-১ গোলে এগিয়ে থাকা গ্যাবনের জয় একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে শেষ মুহূর্তের ম্যাজিক বলেও তো একটা কথা আছে। ৮৪ মিনিটে হেডে গোল করে সমতাসূচক গোল করেন আইভরিকোস্টের স্ট্রাইকার ইভান গেসেদ। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে জয়সূচক গোল করেন দলটির তরুণ মিডফিল্ডার বাজুমানা তুরে।
গ্যাবনকে ৩-২ গোলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে আইভরি কোস্ট। মোজাম্বিককে ২-১ গোলে হারানোর পর ক্যামেরুনেরও পয়েন্ট ৭। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ‘এফ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আইভরিকোস্ট। ক্যামেরুন গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে। মোজাম্বিক ৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘এফ’ গ্রুপের তৃতীয় দল। তবে সেরা চার তৃতীয় দলের একটি হিসেবে শেষ ষোলোয় উঠেছে মোজাম্বিক। ১ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের তলানিতে থেকে আফকন টুর্নামেন্ট শেষ করেছে মোজাম্বিক।
গত রাতে ‘ই’ গ্রুপের ম্যাচে ইকুয়েটরিয়াল গিনিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আলজেরিয়া। ৩ ম্যাচে পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে ‘ই’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আলজেরিয়া শেষ ষোলোতে খেলবে ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে।
ক্যামেরুন শেষ ষোলোতে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। রোববার বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় রাবাতে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-ক্যামেরুন শেষ ষোলোর ম্যাচ। আইভরিকোস্ট-বারকিনা ফাসো শেষ ষোলোর ম্যাচ মারাক্কেশে হবে ৬ জানুয়ারি। এই ম্যাচটিই শেষ ষোলোর শেষ ম্যাচ। দুই দিন বিরতি দিয়ে ৯ জানুয়ারি শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনাল। ৯-১০ জানুয়ারি হয়ে যাবে শেষ আটের চারটি ম্যাচ। সেমিফাইনাল দুটিই হবে ১৪ জানুয়ারি। ১৭ জানুয়ারি হবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে।
আফকনের শেষ ষোলোর লাইনআপ
৩ জানুয়ারি
সেনেগাল–সুদান, রাত ১০টা
মালি–তিউনিসিয়া, রাত ১টা
৪ জানুয়ারি
মরক্কো-তানজানিয়া, রাত ১০টা
দক্ষিণ আফ্রিকা-ক্যামেরুন, রাত ১টা
৫ জানুয়ারি
মিসর-বেনিন, রাত ১০টা
নাইজেরিয়া-মোজাম্বিক, রাত ১টা
৬ জানুয়ারি
আলজেরিয়া-ডিআর কঙ্গো, রাত ১০টা
আইভরিকোস্ট-বারকিনা ফাসো, রাত ১টা