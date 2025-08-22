আর্জেন্টিনায় ফুটবল ম্যাচে সহিংসতার ঘটনায় ফিফা প্রেসিডেন্টের নিন্দা

লাতিন আমেরিকার ফুটবল ম্যাচে ভক্ত-সমর্থকদের বিশৃঙ্খলা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এইতো গত বছর মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে কোপা আমেরিকার আর্জেন্টিনা-কলম্বিয়া ফাইনালে দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রেই যদি এমন ঘটনা ঘটে, সেখানে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলে এ ধরনের ঘটনা তীব্র আকার ধারণ করে।
সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে মূলত পরশু রাতে কোপা সাডামেরিকানার দ্বিতীয় লেগের ইন্দিপেন্দিয়েন্তি-ইউনিভার্সিদাদ দি চিলি ম্যাচে। বুয়েনস এইরেসের আভেলানেদার এস্তাদিও লিবার্তোদোরেস দি আমেরিকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে হাঙ্গামার ঘটনায় কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। যার মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ১০০ জনের বেশি ভক্ত-সমর্থক গ্রেপ্তার হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গতকাল এক বিবৃতিতে এমনটা জানিয়েছে। সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা গেছে, দুই দর্শক হামলা থেকে বাঁচতে লাফ দিতে গিয়ে পড়ে গিয়েছেন। কেউ আবার মাথায় লাঠির আঘাত পেয়ে মারা গেছেন। রক্তাক্ত অবস্থাতেই নিজেকে বাঁচাতে প্রাণপণে ছুটতে থাকেন অনেকে।
এমন সহিংস ঘটনা দেখে চুপ করে বসে থাকেননি ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে এক স্টোরিতে তিনি লিখেছেন,
‘ইন্দিপেন্দিয়েন্তি-ইউনিভার্সিদাদ দি চিলি ম্যাচে সহিংসতার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সহিংসতার কারণে ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হয়েছে। ফুটবলে সহিংসতার কোনো স্থান নেই। খেলোয়াড়, ভক্তসমর্থক, ম্যাচ কর্মকর্তা, স্টাফ সবাই যেন এই সুন্দর খেলা নির্বিঘ্নে উপভোগ করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করা উচিত।’
আভেলানেদায় পরশু রাতে ইন্দিপেন্দিয়েন্তি-ইউনিভার্সিদাদ দি চিলি ম্যাচটি ছিল মূলত শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ। দ্বিতীয়ার্ধে সেই ম্যাচের দুই মিনিট পেরোনোর পরই দর্শকেরা মাঠের ভেতর ঢুকে তাণ্ডব শুরু করেন। উরুগুয়ের রেফারি গুস্তাভো তেজেরা উপায়ন্তর না থেকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। লাতিন আমেরিকার ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা কনমেবল নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করেছে। প্রথমার্ধেই শুরু হওয়া ঝামেলা দ্বিতীয়ার্ধে ভয়ংকর আকার ধারণ করে। ইউনিভার্সিদাদ দি চিলির ভক্ত সমর্থকেরা স্টেডিয়ামের ওপর তলা থেকে ভারী বস্তু ছুড়তে থাকেন। নিচে বসে থাকা ইন্দিপেন্দিয়েন্তির ভক্ত-সমর্থকদের লক্ষ্য করেই ছোড়া হয়েছে।
৬৫০ পুলিশ কর্মকর্তা, ১৫০ নিরাপত্তা কর্মকর্তা থাকলেও তাদের স্টেডিয়ামের বাইরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভেতরে তাই সেভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। বাতিল হওয়ার আগে ইন্দিপেন্দিয়েন্তি-ইউনিভার্সিদাদ দি চিলি ম্যাচের দ্বিতীয় লেগের খেলা ১-১ সমতায় থেকে স্থগিত হয়েছে। এর আগে প্রথম লেগের খেলা ১-০ লেগে শেষ হয়েছিল।