মেসিকে এবারও পাচ্ছে না মায়ামি, মাঠে ফিরবেন কবে

চোট যেন সাম্প্রতিক সময়ে লিওনেল মেসির নিত্যসঙ্গী। ৩ আগস্ট লিগস কাপে নেকাক্সার রক্ষণদুর্গে ঢুকতে না ঢুকতেই মারাত্মক ট্যাকলের শিকার হলেন তিনি। তাতে করে আর্জেন্টাইন ফুটবলার এমন চোটে পড়েছেন, এখন তাঁর মাঠে ফেরা নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা।
ডান পায়ের মাংসপেশির চোটে পড়ায় ৭ আগস্ট লিগস কাপে পুমাস উনামের বিপক্ষে খেলতে পারেননি মেসি। আশা করা হচ্ছিল, মায়ামির পরের ম্যাচে দেখা যাবে তাঁকে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৬টায় মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ইন্টার এন্ড কোং স্টেডিয়ামে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে খেলবে মায়ামি। কিন্তু এ ম্যাচেও মেসিকে পাওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন ইন্টার মায়ামি প্রধান কোচ হাভিয়ের মাশচেরানো। এমনকি মেসি কবে ফিরতে পারবেন, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত করে কিছু বলেননি মাশচেরানো। মায়ামি কোচ বলেন, ‘লিওকে আগামীকাল (এমএলএস) পাওয়া যাবে না। লিও সুস্থ। তবে অরল্যান্ডোর বিপক্ষে তাঁকে ঝুঁকি নিয়ে খেলানোটা পাগলামি মনে হচ্ছে। আমরা আশাবাদী সে শিগগিরই মাঠে ফিরবে।’
পুমাস উনামের বিপক্ষে মেসির অভাব অবশ্য বোধ করেনি ইন্টার মায়ামি। চেজ স্টেডিয়ামে লিগস কাপের সেই ম্যাচে মায়ামি ৩-১ গোলে জেতে। মায়ামির জার্সিতে একটি করে গোল করেন রদ্রিগো দি পল, লুইস সুয়ারেজ ও তাদিও আলেন্দে। সুয়ারেজ গোল করেন পেনাল্টি থেকে। দলের অপর দুই গোলে তিনি অ্যাসিস্টও করেছেন। লিগস কাপের নিয়ম অনুযায়ী ৯০ মিনিটে জিতলে সেই দল পায় ৩ পয়েন্ট। যদি মূল ম্যাচ সমতায় থাকার পর ট্রাইব্রেকারে কোনো দল জেতে, তাহলে দলটি পাবে ২ পয়েন্ট। এবারের লিগস কাপে এখন পর্যন্ত ৩ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ৮। কারণ, অ্যাটলাসের বিপক্ষে মায়ামি ৯০ মিনিটেই জেতে ২-১ গোলে। পরের ম্যাচে নেকাক্সাকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারালেও মায়ামি-নেকাক্সার মূল ম্যাচ ছিল ২-২ গোলে ড্র।
মেসি সবশেষ খেলেছেন ৩ আগস্ট লিগস কাপে নেকাক্সার বিপক্ষে। চেজ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোরে অনুষ্ঠিত লিগস কাপে ৭ মিনিটের মাথায় দারুণভাবে বলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আক্রমণে যান মেসি। কিন্তু ড্রিবলিং করে নেকাক্সার রক্ষণদুর্গে ঢুকতে গিয়েই ঝামেলায় পড়েন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলার। তাঁকে আটকাতে নেকাক্সার দুই ফুটবলার রাউল সানচেজ ও আলেক্সিস পেনা এগিয়ে আসেন। সানচেজ-পেনার ট্যাকলেই বক্সের ভেতর পড়ে যান মেসি। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও মেসি আর পারেননি। ১১ মিনিটে আর্জেন্টাইন ফুটবলারকে মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হয়।
নেকাক্সার বিপক্ষে চোটের পর পুমাস উনাম, অরলান্ডো সিটির বিপক্ষে খেলা হচ্ছে না তাঁর। এদিকে ১৭ আগস্ট এমএলএসে মায়ামির প্রতিপক্ষ এলএ গ্যালাক্সি। ২১ আগস্ট লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মায়ামির প্রতিপক্ষ টাইগার্স ইউএএনএল। মেসিকে কবে পাওয়া যাবে, সেটা এখনো অনিশ্চিত। যদি আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলারকে এসব ম্যাচে না পাওয়া যায়, সুয়ারেজ-দি পলরা দলকে কত দূর টেনে নিতে পারেন, সেটাই হবে দেখার।