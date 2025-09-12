১১ গোল হজম করা গোলরক্ষকের কাছে কেন ক্ষমা চাইলেন হালান্ড

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সবশেষ ম্যাচে মলদোভাকে ১১–১ গোল বিধ্বস্ত করেছে নরওয়ে। দলের বড় জয়ের রূপকার আর্লিং হালান্ড। একাই করেছেন ৫ গোল। যদিও ক্ষমা চেয়েছেন প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক ক্রিস্তিয়ান আভরামের কাছে।
আভরাম বলেন, ‘ম্যাচের পর হালান্ড আমাকে বলেছিল, এটা তার দোষ ছিল না। প্রতিটি গোলের পর তাড়াহুড়ো করার জন্য সে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। সে বলেছিল গোলের পার্থক্যে তাদের এগিয়ে যেতে হতো।’
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুর্দান্ত ছন্দে আছে নরওয়ে। ৫ ম্যাচে শতভাগ জয় নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের শীর্ষে আছ তারা। বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়া একরকম নিশ্চিত তাদের।
নিজেদের মাঠ উলেভাল স্টাডিওনে ১১ মিনিটে প্রথমবারের মতো জালে বল জড়ান হাল্যান্ড। ৪৩ মিনিটে হ্যাটিট্রক পূর্ণ করেন ম্যানচেস্টার সিটি তারকা। বিরতির
পর আরও দুইবার লক্ষ্যভেদ করেন হাল্যান্ড। তাতেই আর্জেন্টিনার তারকা ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসির পর বর্তমান সময়ের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে জাতীয় দল ও ক্লাবের হয়ে এক ম্যাচে ৫ গোলের কীর্তি গড়েন হাল্যান্ড। তার রেকর্ড গড়ার দিনে নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হারের লজ্জা পায় পূর্ব ইউরোপের দেশ মলদোভা।