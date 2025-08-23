মেয়েদের পুরস্কার নিয়ে বাফুফের সেই পুরোনো কথা

টানা দ্বিতীয়বার সাফ জেতায় বাংলাদেশ নারী দলকে পুরস্কার হিসেবে দেড় কোটি টাকা দেবে বলে জানায় বাফুফে। ১০ মাস পেরিয়ে গেলেও সেই পুরস্কার আজও বুঝে পাননি মেয়েরা। শুনে এসেছেন শুধুই প্রতিশ্রুতি।
ঢাকার একটি রিসোর্টে আজ হয়েছে বাফুফের নির্বাহী কমিটির চতুর্থ সভা। মেয়েদের সাফল্যের প্রসঙ্গও উঠে আসে সেখানে। গত দুই মাসে জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দল অর্জন করেছে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা।
সভা শেষে বাফুফের মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু মেয়েদের প্রশংসায় ভাসালেও পুরস্কার দেওয়ার দিনক্ষণ জানাতে পারেননি। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমাদের মেয়েরা এখন ভুটানের লিগে আছে, সেখান থেকে আরেকটা জায়গায় খেলতে গিয়েছে। তারা যখন দেশে ফিরবে, তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আরও অনান্য যে জায়গাগুলো থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, আমরা সেগুলোও বুঝিয়ে দিব। এগুলো নিয়ে আমাদের মিটিংয়ে আলোচনা হচ্ছে। তারা দেশে ফিরলে আমরা সেগুলো মিটিয়ে দিব।’
গত বছরের অক্টোবরে নেপালকে হারিয়ে সাফ জেতে বাংলাদেশ। মার্চে এশিয়ান কাপ সামনে রেখে মেয়েদের দ্রুতই দেশের বাইরে ক্যাম্প করাবে বাফুফে। বাবু যোগ করেন, ‘মেয়েদেরকে নিয়ে আমাদের যে পরিকল্পনা, আমাদের কোচও (পিটার বাটলার) কিন্তু দেশের বাইরে রয়েছেন। ইতোমধ্যে আমাদের কাছে কিছু প্রস্তাবনা এসেছে, যেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে মিটিংয়ে, যেগুলো আপনাদের এখন বলছি না। তাদের জন্য আমরা দেশের বাইরে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।’
সভায় বাফুফের গঠনতন্ত্র সংশোধনের খসড়া নিয়ে আলোচনার জন্য একমাস সময় দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে। স্টেডিয়ামের জন্য কক্সবাজারের জমি বাফুফের অনুকূলে বরাদ্দে জন্য সরকারের কাছে আবেদনের বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বাফুফের এক সহ-সভাপতিকে প্রধান করে গঠন করা হয়েছে রেফারিজ কমিটি। ভুটান ও সিঙ্গাপুরের ম্যাচের আয়ব্যয়ের হিসাব ৩০ আগস্টের মধ্যে তুলে ধরতে বলা হয়েছে বাফুফের অর্থ কমিটিকে।