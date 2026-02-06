হোম > খেলা > ফুটবল

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

প্রথম বিভাগ লিগে সর্বোচ্চ ১৮ গোল করেছেন মাশরাফি। ছবি: বাফুফে

ঢাকা সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লিগে ২০২৫-২৬ মৌসুমে মহাখালী একাদশের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে সর্বোচ্চ গোল করায় তরুণ ফুটবলার মাশরাফি ইসলামকে নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছেন এলাকাবাসী। আজ বিকেলে রাজশাহীর পবা উপজেলার আফি নেপালপাড়া স্কুলমাঠে আফি নেপালপাড়া অগ্রদূত সংঘের উদ্যোগে তাকে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে মাশরাফিকে। এরপর তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা ক্রেস্ট। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ‘মাশরাফি ইসলাম শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি এলাকার গর্ব ও অনুপ্রেরণার নাম। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততার মাধ্যমে তিনি আজ এই সাফল্য পেয়েছেন। তার এই অর্জন প্রমাণ করে যে মেধা ও পরিশ্রম থাকলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব।’

মাশরাফির কাছে এই সম্মাননা পুরো এলাকাবাসীর প্রাপ্য। ঢাকা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা বলেন, ‘এই সম্মাননা একার নয়। পুরো এলাকাবাসীর।’

মাশরাফির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস। বিশেষ অতিথি ছিলেন নওহাটা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আখতার ফারুক, পবা উপজেলা যুবদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক তাইজুল ইসলাম, পবা উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান হাফিজ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম।

সম্পর্কিত

আর্থিক নিয়ম ভাঙায় হামজার ক্লাবের শাস্তি

ফাইনালের মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ

একসময়ের সহকর্মী আর্তেতা আট বছর পর গার্দিওলার ‘শত্রু’

আলপির হ্যাটট্রিকে অপরাজিত বাংলাদেশ, ফাইনালে প্রতিপক্ষ ভারত

আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

সিঙ্গাপুর ম্যাচে হামজাকে পাবে তো বাংলাদেশ

নেপালে ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা

জিতলেও বাজে ভুলে বিরক্ত বার্সা কোচ

ভুটানের জালে বাংলাদেশের মেয়েদের ১২ গোল

তারকা ফুটবলারের বাসায় চুরির ঘটনা খতিয়ে দেখবে ম্যানচেস্টার সিটি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা