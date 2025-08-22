ভারতের বিপক্ষে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশের মেয়েরা

ম্যাচের শুরুতে যেন খোলসের মধ্যেই থেকেছেন বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়েরা। এই সুযোগে মাঝমাঠের দল ছিল ভারতীয় দলের। এ সময়ে একের পর এক আক্রমণে গেছে তারা। এর ফলও পেয়েছে ভারতের মেয়েরা। ১৪ মিনিটে গোল করে ম্যাচে এগিয়ে যায় ভারত।
এই এক গোলে পিছিয়ে থেকেই অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের বিরতিতে গেছে বাংলাদেশে মেয়েরা। প্রথমার্ধে ভারতের একমাত্র গোলটি করেন পার্ল ফার্নান্দেজ।
তবে প্রথমার্ধেই বাংলাদেশ আরও কয়েকটি গোল হজম করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। ১২ মিনিটেই বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রিকিক পেয়েছিল ভারত। ২৭ মিনিটে বক্সে দারুণ এক ক্রসে পা ছোঁয়াতে পারলেই গোল পেতে পারত ভারত। ম্যাচের ৪০ মিনিটেও কর্নার কিকের বলের দখল নিয়ে জটলা তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের গোলমুখে। তবে ভারত দল আর ব্যবধান বাড়াতে পারেনি।
প্রথমার্ধে বাংলাদেশ খুব বেশি ভারতের গোলমুখে আক্রমণে যেতে পারেনি। যে কয়েকবার আক্রমণে গেছে, সে সব আক্রমণও শাণিত ছিল না। তাই এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয়েছে বাংলাদেশকে।