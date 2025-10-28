‘ইয়ামাল-ভিনিসিয়ুসরা রিয়াল-বার্সাকে জিম্মি করে রেখেছে’

প্রতিভার ঝলক দেখিয়ে ক্যারিয়ারের শুরুতেই নিজেদের অবস্থার জানান দিয়েছেন লামিনে ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এই দুজনকে আগামী দিনের মহাতারকাও ভাবতে শুরু করেছিলেন অনেকেই। যাদের ঘিরে ভক্তদের এতো প্রত্যাশা, সাম্প্রতিক সময়ে সেই ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুস বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বেশ সমালোচিত হচ্ছেন।
মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে সমালোচনা উসকে দিয়েছেন ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুস। তাই গত দুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মধ্যমে ভক্তদের তোপের মুখে পড়েছেন তাঁরা। তাঁদের অখেলোয়াড়সূলভ আচরণে বিরক্ত ড্যানিয়েল রিওলো। ফ্রান্সের এই সাংবাদিকের দাবি, বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদকে জিম্মি করে রেখেছেন ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুস।
ফরাসি গণমাধ্যম আএমসি স্পোর্টসের টকশো আফটার ফুটে রিওলা বলেন, ‘ইউরোপের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচ এল ক্লাসিকো দিয়ে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ স্পটলাইট ভাগ করে নেয়। কিন্তু এই দুটি ক্লাব বর্তমানে ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুসের কাছে জিম্মি। ক্লাব দুটি তাঁদের কাছে আটকা পড়েছে।’
দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে সবশেষ ব্যালন ডি’অর দৌঁড়ে উসমানে দেম্বেলের সঙ্গে লড়াই করেছেন ইয়ামাল। অথচ চলতি মৌসুমে মাঠে দেখা যাচ্ছে না চেনা ইয়ামালকে। প্রেমিকা নিয়ে একান্ত সময় কাটিয়ে গত কয়েক মাসে একাধিকবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন। সেসব তাঁর পারফরম্যান্সেও প্রভাব রেখেছে। এল ক্লাসিকোতে তো নিজেকে হারিয়ে খুঁজেছেন ইয়ামাল। উল্টো ম্যাচ শেষে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে হয়েছেন সমালোচিত।
ভিনিসিয়ুসের বিষয়টা ভিন্ন। এল ক্লাসিকোতে ভালো খেলার পরও ৭২ মিনিটে তাঁকে তুলে নেন জাবি আলোনসো। এজন্য মাঠেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখান ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। রীতিমতো ক্লাব ছাড়ার হুমকি দেন তিনি। যেটা আলোনসোর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লস ব্লাঙ্কোস বস ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে এই ইস্যুতে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।
ভিনিসিয়ুসের সেদিনের আচরণ মোটেও পছন্দ হয়নি ফ্রান্সের সাবেক ফুটবলার ক্রিস্টোফ ডুগারি। তিনি বলেন, ‘ভিনিসিয়ুস সবসময় রেফারি এবং প্রতিপক্ষদের সম্পর্কে অভিযোগ করে। সে ভক্তদের অপমান করছে এবং এখন কোচকেও অপমান করছে। এটা নিয়ে আপনারা হতাশ হতে পারেন। কিন্তু ভিনিসিয়ুস ইতিমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে।’