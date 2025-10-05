মেসির হ্যাটট্রিকে এবার ইন্টার মায়ামির দাপুটে জয়

ছন্দে থাকা লিওনেল মেসিকে আটকানো প্রতিপক্ষের জন্য রীতিমতো অসাধ্য। গোল না করতে পারলেও সতীর্থদের দিয়ে গোল করাতে তাঁর ভুল হয় না। নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আজ তিনি অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিক করেছেন। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) এই ম্যাচে ইন্টার মায়ামি পেয়েছে দাপুটে জয়।
চেজ স্টেডিয়ামে ১ অক্টোবর এমএলএসের ম্যাচে ৮০ মিনিট পর্যন্ত ইন্টার মায়ামি-শিকাগো ম্যাচ ৩-৩ গোলে সমতায় ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তের ঝলকে ম্যাচটি ৫-৩ গোলে জিতেছিল শিকাগো। এবার সেই চেজ স্টেডিয়ামে দাপট দেখাল ইন্টার মায়ামি। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে এমএলএসের ম্যাচে নিউ ইংল্যান্ডকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল ইন্টার মায়ামি। দলের ৪ গোলের মধ্যে তিনটিতেই অবদান রেখেছেন মেসি।
ম্যাচের ২৪ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত ইন্টার মায়ামি। তবে ২৪ মিনিটে মেসির শট প্রতিহত করেন নিউ ইংল্যান্ড গোলরক্ষক ম্যাট টার্নার। পাঁচ মিনিট পর (২৯ মিনিটে) হলুদ কার্ড দেখেন দলটির ডিফেন্ডার ব্রায়ান সেবালোস। এরপর গোল পেতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি ইন্টার মায়ামির। ৩২ মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে ডান পায়ের শটে লক্ষ্য ভেদ করেন তাদিও আলেন্দে।
প্রথমার্ধের শেষ ভাগে এসে মায়ামির দ্বিতীয় গোল করেন জর্দি আলবা। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত তিন মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে গোল করেছেন আলবা। ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে নিউ ইংল্যান্ড। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ১৪ মিনিট পর ম্যাচে প্রথম গোলের দেখা পায় দলটি। ৫৯ মিনিটে গোলটি করেন নিউ ইংল্যান্ড স্ট্রাইকার ডর টার্জমান। নিউ ইংল্যান্ড গোল করার এক মিনিট পরই মেসির হ্যাটট্রিক। ৬০ মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আলেন্দে।
মেসির হ্যাটট্রিকের পর দ্রুত চতুর্থ গোল পেয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। ৬৩ মিনিটে তেলাস্কো সেগোভিয়ার অ্যাসিস্টে গোল করেন আলবা। ম্যাচে এটা আলবার দ্বিতীয় গোল। ম্যাচের শেষ ভাগে এসে গোলের ফের সুযোগ পান মেসি। তবে ৮৩ মিনিটে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের শট প্রতিহত করেন নিউ ইংল্যান্ড গোলরক্ষক টার্নার। শেষ পর্যন্ত নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে মায়ামি।
৪-১ গোলে ড্রয়ের পর ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার তিনে ইন্টার মায়ামি। ৩২ ম্যাচে ১৭ জয়, ৮ ড্র ও ৭ হারে তাদের পয়েন্ট ৫৯। সবার ওপরে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৬৬। দুইয়ে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট ৬২। ফিলাডেলফিয়া, সিনসিনাটি খেলেছে ৩৩টি করে ম্যাচ। চার ও পাঁচে থাকা শার্লট, নিউইয়র্ক সিটি দুই দলেরই ৫৬ পয়েন্ট। এ দুই দলও ৩৩টি করে ম্যাচ খেলেছে।
আরও পড়ুন: