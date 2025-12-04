হোম > খেলা > ফুটবল

বিশ্বকাপে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা কোন গ্রুপে পড়ছে, দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র হবে আগামীকাল। ছবি: সংগৃহীত

২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে ৬ মাসের মতো সময় বাকি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থকে’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। কাল যে বিশ্বকাপের ড্র হতে যাচ্ছে, সেটা নিয়েই ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ এখন সবচেয়ে বেশি। কারও প্রিয় দল হয়তো ব্রাজিল, কারও হয়তো আর্জেন্টিনা, কেউবা হয়তো ফ্রান্স-পর্তুগালের জন্য গলা ফাটাবেন আগামী বিশ্বকাপে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রিয় দল কে কোন গ্রুপে পড়েছে, ভক্ত-সমর্থকেরা সেটা জানতেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে আগামীকাল হতে যাচ্ছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। কোন দল কোন গ্রুপে পড়েছে, সেটা সরাসরি দেখারও ব্যবস্থা রয়েছে। ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, ফিফার ইউটিউব চ্যানেল ও বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার নিজস্ব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখা সরাসরি দেখা যাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে দলগুলোর ভাগ্য নির্ধারণী অনুষ্ঠান।

২০২৬ বিশ্বকাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। এখন পর্যন্ত ৪২ দল বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে। চলুক জেনে নেওয়া যাক, কোন সেই ৪২ দল

আয়োজক: কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র

উয়েফা (ইউরোপ): অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্কটল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড

এএফসি (এশিয়া): অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, সৌদি আরব, উজবেকিস্তান

সিএএফ (আফ্রিকা): আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, আইভরিকোস্ট, মিসর, ঘানা, মরক্কো, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, তিউনিসিয়া

কনক্যাকাফ (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা): কুরাসাও, হাইতি, পানামা

কনমেবল (দক্ষিণ আমেরিকা): আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে

ওএফসি (ওশেনিয়া): নিউজিল্যান্ড

২৪ বছর পর বিশ্বকাপ ফুটবলের শিরোপা জিততে আগামী বছর নামবে ব্রাজিল। ছবি: ফাইল ছবি

৪৮ দলকে ভাগ করা হয়েছে চার পটে। প্রত্যেক পটে থাকছে ১২টি করে দল

বিশ্বকাপের ড্রয়ের পটগুলো

পট ১ : কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানি

পট ২ : ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, সুইজারল্যান্ড, জাপান, সেনেগাল, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইকুয়েডর, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া

পট ৩ : নরওয়ে, পানামা, মিসর, আলজেরিয়া, স্কটল্যান্ড, প্যারাগুয়ে, তিউনিসিয়া, আইভরিকোস্ট, উজবেকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা

পট ৪ : জর্ডান, কেপ ভার্দে, ঘানা, কুরাসাও, হাইতি, নিউজিল্যান্ড এবং প্লে-অফ থেকে আসা ৬টি দল

২০২২ সালে সর্বশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তেরা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ। ড্র অনুষ্ঠান আগামীকাল হলেও কে কোন গ্রুপে পড়েছে, সেটা জানানো হবে পরশু।

