বাংলাদেশ-নেপাল ফুটবল ম্যাচ সম্প্রচার নিয়ে শঙ্কা

অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ
ভুটানে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। বয়সভিত্তিক এই ফুটবলেও অর্পিতা বিশ্বাস, সৌরভী আকন্দ প্রীতিরা খেলছেন দুর্দান্ত। তবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দলের ফুটবল ম্যাচ এখন সরাসরি সম্প্রচার নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা।
বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ৩টায় থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে নারী অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-নেপাল। এই ম্যাচ সরাসরি টিভিতে না দেখালেও স্পোর্টসওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচার করত মেয়েদের এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার হবে কি না, সেটা নিয়েই এখন সংশয়। কারণ, স্পোর্টসওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেল হ্যাক হয়েছে। সাফ আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সেটা জানিয়েছে।
দ্রুত স্পোর্টসওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেল হ্যাকের পর সেটা সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে সাফ। ফেসবুকে সাফ লিখেছে, ‘সাফ এবং স্পোর্টওয়ার্কজ জরুরি ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। যত দ্রুত সম্ভব ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার আমাদের ফুটবলগোষ্ঠীর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের ধৈর্য ও সমর্থনের জন্য তাই আমরা কৃতজ্ঞ। এই খবরটা দ্রুত সবাই ছড়িয়ে দিন। আপডেটের জন্য থাকুন আমাদের সঙ্গে।’
অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। চার দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকায় এখন তারা দুইয়ে। পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ভারত-ভুটান ম্যাচ।