রোনালদো-জাদুতে আল নাসরের ইতিহাস

৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছুটছেন দুর্দান্ত গতিতে। গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে আল নাসরও হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। এবার দলটি গড়ল নতুন এক ইতিহাস।
রিয়াদের আল আওয়াল পার্কে গত রাতে সৌদি প্রো লিগে আল আখদুদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। রোনালদোর জোড়া গোলের ম্যাচে ২০২৫-২৬ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগে টানা ১০ জয় পেয়েছে আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে হয়ে গেল নতুন এক রেকর্ড। এর আগে রেকর্ডটি ছিল আল হিলালের। ২০১৮-১৯ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগে আল হিলাল টানা ৯ ম্যাচ জিতেছিল। ওই বছর দলটির কোচ ছিলেন হোর্হে জেজুস। এবার তাঁর অধীনে গত রাতে রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল আল নাসর।
আল আখদুদের বিপক্ষে প্রথমার্ধের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। এই দুটি গোলই করেছেন রোনালদো। ৩১ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্স কর্নার থেকে পাস দিলে প্রথমে সেটা রিসিভ করেন আনহেলো গ্যাব্রিয়েল। গ্যাব্রিয়েল এরপর হেড দিলে রোনালদো ব্যাকহিল পাসে গোল করেছেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে ফের রোনালদো-জাদু। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে মার্সেলো ব্রোজোভিচের পাস থেকে ফ্লিকে গোল করেন রোনালদো। ম্যাচ শেষ হওয়ার অন্তিম মুহূর্তে তৃতীয় গোলের দেখা পায় আল নাসর। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৪ মিনিটে এই গোলটি করেছেন ফেলিক্স। ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আল নাসরের উদ্যাপনের কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘কঠোর পরিশ্রমই সফলতার একমাত্র উপায়।’
চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে সব মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে ১৩ গোল করেছেন রোনালদো। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩ গোলে। ১৩ গোলের মধ্যে ১২ গোলই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড করেছেন সৌদি প্রো লিগে। ১০ ম্যাচে ১০ জয়ে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আল নাসর। দুই ও তিনে থাকা আল হিলাল ও আল তাওউনের পয়েন্ট ২৬ ও ২৫। প্রত্যেকেই ১০টি করে ম্যাচ খেলেছে।