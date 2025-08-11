কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

২০২৬ বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে ফিফা। আগ্রহীরা আজ শুরু করে দিতে পারেন আবেদন প্রক্রিয়া।
ফিফা আশা করছে আগামী বিশ্বকাপে প্রায় ৬৫,০০০ স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ করবেন। ছয় সপ্তাহ ধরে ১৬টি শহরে ৪৮ দলের সম্প্রসারিত ফরম্যাটে পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় টুর্নামেন্টে স্বেচ্ছাসেবীরা স্টেডিয়াম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিমানবন্দর, হোটেল এবং আরও অনেক কিছুর মতো অফিশিয়াল ও বেসরকারি সাইটে ২৩টি কার্যকরী এলাকায় সহায়তা প্রদান করবেন।
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, ‘স্বেচ্ছাসেবীরা হলেন ফিফা টুর্নামেন্টের হৃদয়, আত্মা এবং হাসি। আমরা আশা করি আগ্রহী ব্যক্তিরা ২০২৬ সালে উত্তর আমেরিকায় বিশ্বকে স্বাগত জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।’
ফিফা সব পটভূমি এবং দক্ষতার স্বেচ্ছাসেবকদের স্বাগত জানাতে ইচ্ছুক। শিক্ষার্থী থেকে অবসরপ্রাপ্ত, প্রথমবারের খেলোয়াড় থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সুযোগ দিতে চায় স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে। আগের স্বেচ্ছাসেবার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। আবেদনের সময় আবেদনকারীদের কমপক্ষে ১৮ বছর বয়সী হতে হবে এবং আয়োজক দেশে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার যোগ্য হতে হবে এবং ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে। মেক্সিকোতে ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষা কাম্য; কানাডায় ফরাসি ভাষাকে একটি সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্ব সম্প্রদায়কে স্বাগত জানাতে চাইলে যেকোনো অতিরিক্ত ভাষায় দক্ষতা একটি বাড়তি যোগ্যতা।
বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে আবদেন করুন এই ঠিকানায়: fifaworldcup.com/volunteers