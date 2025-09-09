এক থুতু ছিটিয়েই শাস্তি পেয়ে চলেছেন সুয়ারেজ

থুতু ছিটিয়ে কী বিপদেই না পড়েছেন লুইস সুয়ারেজ! কদিন আগে লিগস কাপে ৬ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন উরুগুয়ে ফরোয়ার্ড। তখনই বলা হয়েছিল, মেজর লিগ সকারেও (এমএলএস) তিনি পেতে পারেন শাস্তি। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো।
থুতুকাণ্ডের ঘটনায় সুয়ারেজকে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এমএলএস কর্তৃপক্ষ। ১৩ সেপ্টেম্বর শার্লট এফসি, ১৬ সেপ্টেম্বর সিয়াটল সাউন্ডার্স, ২০ সেপ্টেম্বর ডি.সি ইউনাইটেড—এমএলএসের এই তিন ম্যাচে উরুগুয়ের ফরোয়ার্ডকে পাবে না ইন্টার মায়ামি। গত রাতে জানা গেছে সুয়ারেজের এই বাড়তি শাস্তির কথা। সিয়াটল সাউন্ডার্সের মনোবিদ স্টিভেন লেনহার্টও পেয়েছেন শাস্তি। ২০২৫ সালের বাকি অংশে মাঠ কিংবা মাঠের কাছাকাছি, ড্রেসিংরুমে ও টানেলে থাকতে পারবেন না বলে এমএলএসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে। তবে এমএলএস কোনো শাস্তি দেয়নি বুসকেতসকে।
১ সেপ্টেম্বর লিগস কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইন্টার মায়ামি-সিয়াটল সাউন্ডার্স। মায়ামিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সিয়াটল সাউন্ডার্স। শেষ বাঁশি বাজার পর দুই দলের ফুটবলাররা হাতাহাতিতে জড়ান। একপর্যায়ে সাউন্ডার্সের এক কর্মকর্তার দিকে থুতু মারেন সুয়ারেজ। তখন মায়ামির মিডফিল্ডার সের্হিও বুসকেতস ঘুষি মারেন সাউন্ডার্সের ওবেদ ভার্গাসকে। মেসির আরেক সতীর্থ টমাস আভিলেসও সহিংস আচরণ করেছিলেন।
মায়ামিকে হারিয়ে মূলত চার বছর আগের ক্ষতে প্রলেপ লাগাল সিয়াটল সাউন্ডার্স। ২০২১ সালে মেক্সিকোর ক্লাব লিওনের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছিল সিয়াটল। এদিকে মেসি গত সোমবার লিগস কাপের ফাইনালে ছিলেন নিষ্প্রভ। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড না পারলেও অনেক সময় তাঁর বন্ধু সুয়ারেজ এগিয়ে নেন দলকে। কিন্তু এই ম্যাচে সুয়ারেজও ছিলেন ব্যর্থ। ৩-০ গোলে হেরে যাওয়ার পর সাউন্ডার্সের এক কোচকে থুতু ছিটিয়ে লিগস কাপে ৬ ম্যাচ ও এমএলএসে ৩ ম্যাচ নিষিদ্ধ হলেন তিনি। থুতুকাণ্ডের জন্য সুয়ারেজ পরে ক্ষমা চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘একটা ভুল আমি করেছি। তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমার ভুলের কারণে পরিবার ভুগেছে। কখনোই চাইনি সেটা।’
বার্সেলোনায় ২০১৪ থেকে ২০২০ পর্যন্ত যখন লুইস সুয়ারেজ খেলেছিলেন, তখন থেকেই লিওনেল মেসির সঙ্গে তাঁর (সুয়ারেজ) পরিচয়। বার্সা ছেড়ে দুই বন্ধু যখন ইন্টার মায়ামিতে মিলে গেলেন, সেখানেও পারফরম্যান্সে দেখা যাচ্ছে তাঁদের বন্ধুত্ব। চোটের কারণে মেসি ম্যাচ মিস করলে তাঁর অভাব তেমন একটা বুঝতে দেন না সুয়ারেজ। এবার সুয়ারেজের অনুপস্থিতিতে মেসিকে সেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্স অঞ্চলে ছয় নম্বরে মায়ামি। সবার ওপরে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৫৭। তারা খেলেছে ২৯ ম্যাচ। মায়ামি এবারের এমএলএসে খেলেছে ২৫ ম্যাচ।