মাত্র ৩ ম্যাচেই চাকরি গেল কোচের

ঠিকমতো শুরু করার আগেই বায়ার লেভারকুসেনে চাকরি হারালেন এরিক টেন হাগ। জাবি আলোনসো রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ার পর গত জুলাইয়ে তাঁকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেয় লেভারকুসেন। ৩ ম্যাচ দেখেই টেন হাগের বিকল্প খোঁজার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।
বুন্দেসলিগায় দুটিসহ নতুন মৌসুমে টেন হাগের অধীনে তিনটি ম্যাচ খেলেছে লেভারকুসেন। জয়ের দেখা পেয়েছেন কেবল একটিতে। হফেনহেইমের কাছে ২–১ গোলে হেরে লিগ শুরু করে তারা। পরের ম্যাচে ৩–৩ গোলে ড্র করে ভের্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে। টেন হাগের কৌশল যে খুব একটা কাজে আসছে তা অচিরেই বুঝতে পারে ক্লাব। এক বিবৃতিতে লেভারকুসেনের ক্রীড়া পরিচালক সাইমন রোলফেস বলেন, ‘আমাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। কেউই এই পদক্ষেপ নিতে চায়নি। গত কয়েক সপ্তাহের পারফরম্যান্স বলছে একটি সফল ও নতুন দল গড়ার জন্য পদক্ষেপগুলো কাজে আসছিল না। তাই এই সিদ্ধান্ত প্রয়োজন ছিল। যদিও এটা বেদনাদায়ক।’
এ নিয়ে গত এক বছরের কম সময়ে দুবার চাকরি হারালেন টেন হাগ। এর আগে গত অক্টোবরে তাকে বরখাস্ত করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাঁর সঙ্গে লেভারকুসেনের চুক্তি ছিল ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।