গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও কেন মেসিকে খেলানো হয়নি

চোট এখন লিওনেল মেসির নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। ৯০ মিনিট খেলা তো দূরে থাক, অনেক সময় বদলি ফুটবলার হিসেবেও তাঁকে খেলানো হয় না। যত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচই হোক, আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার শতভাগ ফিট না হওয়া পর্যন্ত কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায় না টিম ম্যানেজমেন্ট।
নেকাক্সার বিপক্ষে ৩ আগস্ট লিগস কাপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মাংসপেশির চোট পেয়েছিলেন মেসি। সেই চোটের পর মায়ামির জার্সিতে দুই ম্যাচ খেলতে পারেননি আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে এ সপ্তাহের রোববার মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) বদলি হিসেবে নেমে খেলেছেন ৪৫ মিনিট। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের ইন্টার মায়ামি-টাইগার্স ইউএএনএল ম্যাচেও ছিলেন মেসি। তবে মাঠে নয়। সাদা রঙের টি-শার্ট পরে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখেছেন তিনি।
টাইগার্স ইউএএনএলকে ২-১ গোলে হারিয়ে লিগস কাপের সেমিফাইনালে উঠে গেল ইন্টার মায়ামি। কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ের পর আজ সংবাদ সম্মেলনে আসেন মায়ামির সহকারী কোচ হাভিয়ের মোরালেস। মেসিকে কেন খেলানো হয়নি, সেই ব্যাখ্যায় মোরালেস বলেন, ‘প্রত্যেকেই লিওর সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা সবাই উপস্থিত ছিলাম। লিও কী অনুভব করে, তার ওপর আমরা নির্ভর করি। সবচেয়ে ভালো অবস্থায় ছিল না।’
পুমাস উনাম ও অরলান্ডো সিটির বিপক্ষে দুই ম্যাচ মিস করার পর মেসি শিগগিরই ফিরেছিলেন ইন্টার মায়ামির অনুশীলনে। এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে অর্ধেক সময় খেলার পর স্বাভাবিকভাবেই আজ অনেকে তাঁকে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ণ ফিট না হওয়া পর্যন্ত মেসিকে খেলানো ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছে মায়ামির সহকারী কোচ মোরালেসের কাছে। টাইগার্স ইউএএনএলকে হারানোর পর সংবাদ সম্মেলনে মোরালেস বলেন, ‘আমরা তাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইনি। তার সেরে উঠতে যেন দেরি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখছিলাম। এই ম্যাচে তাকে না খেলিয়ে নিরাপদে খেলতে চেয়েছি।’
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে অনুষ্ঠিত লিগস কাপের ইন্টার মায়ামি-টাইগার্স ইউএএনএল কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি ছিল ঘটনাবহুল। প্রথমার্ধ শেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছেড়েছেন মায়ামি ডিফেন্ডার জর্দি আলবা। তখনই লাল কার্ড দেখেন মাশচেরানো। কারণ, প্রথমার্ধ শেষে ৬ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অতিরিক্ত সময় শেষ হওয়ার পরও খেলা চালিয়ে যাওয়ায় ম্যাচ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান মাশচেরানো। এই ঘটনায় মায়ামির প্রধান কোচকে দেখতে হয় লাল কার্ড। এই ম্যাচে মায়ামির গোল দুটি করেন লুইস সুয়ারেজ। দুটি গোলই তিনি করেছেন পেনাল্টি থেকে।
ইন্টার মায়ামির পরের ম্যাচ ২৪ আগস্ট ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে। অডি ফিল্ড স্টেডিয়ামে সেদিন বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৫টায় শুরু হবে এমএলএসের ডিসি ইউনাইটেড-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ। এদিকে লিগস কাপের সেমিফাইনালে মায়ামির প্রতিপক্ষ অরলান্ডো সিটি। চেজ স্টেডিয়ামে ২৮ আগস্ট বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৬টায় শুরু হবে লিগস কাপের সেমিফাইনাল।
