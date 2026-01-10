মেসিকে নিয়ে আর্জেন্টিনা কোচের কণ্ঠে ‘পুরোনো সুর’

লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলবেন, এই প্রশ্ন এখন সবার মনে। বিষয়টি নিয়ে আগেও একাধিকবার কথা বলতে দেখা গেছে আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিকে। এলএমটেনকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। আরও একবার একই কথা শোনা গেল বিশ্বকাপজয়ী কোচের কণ্ঠে।
সংবাদমাধ্যমকে খোদ মেসি জানিয়েছিলেন, বিশ্ব ফুটবলের ২৩তম পর্বে তাঁর খেলার বিষয়টি নির্ভর করছে ফর্ম ও ইনজুরির ওপর। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে আগামী জুনে বিশ্বকাপ শুরু হবে। ছয় মাস আগেও স্কালোনি নিশ্চিত নয়, উত্তর আমেরিকা মহাদেশে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে মেসি খেলবেন কি না। এই ইস্যুতে দলের সেরা তারকার ওপর চাপ প্রয়োগের পক্ষে নন আর্জেন্টিনার কোচ।
সম্প্রতি মেসির সঙ্গে দেখা হয়েছিল স্কালোনির। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে তাঁদের। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেসব নিয়েই কথা বলেছেন স্কালোনি। তিনি বলেন, ‘মেসির সঙ্গে বসে কফি খেয়েছি। দলের অন্যদের সঙ্গেও কথা বলার ইচ্ছা আছে আমার। বিশ্বকাপ থেকে আর মাত্র ছয় মাস দূরে আছি আমরা। দলের সামগ্রিক বিষয় জানিয়ে দেওয়া দরকার।’ মেসির বিশ্বকাপ খেলা না খেলা প্রসঙ্গে স্কালোনি বলেন, ‘আমাদের মধ্যে বিশ্বকাপ নিয়ে কথা হয়নি। দেখা যাক কী হয়। সে বলেছে এখনো সময় আছে। তাই তাকে চাপ দেওয়া ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত তার ওপর ছেড়ে দিতে চাই।’
২০২২ কাতার বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যদের প্রাধান্য দেবেন স্কালোনি। তিনি বলেন, ‘তারা (২০২২ কাতার বিশ্বকাপ দলে যাঁরা ছিলেন) এখন আদর্শ পর্যায়ে আছে। এমন কিছু হয়নি যে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে। আমরা অনেক খেলোয়াড় ডেকেছি। মাঠের পারফরম্যান্সকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখব। সর্বশেষ বিশ্বকাপ খেলা অনেকেই দলে ফিরবে। যোগ্যতা দিয়েই তারা এটা অর্জন করেছে। তাই শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে দলের অংশ হওয়ার অধিকার আছে তাদের।’