ভারতকে হারাতে আফগানদের কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের মাঠকে ‘হোম গ্রাউন্ড’ হিসেবে ব্যবহার করতে যাচ্ছে আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশন। ১৮ নভেম্বর এফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে মিয়ানমারের বিপক্ষে আফগানিস্তানের ম্যাচটা হবে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায়। আফগানদের ঢাকায় আসার সুযোগটা আরেকভাবে কাজে লাগাতে চাইছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।
১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে এফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশ খেলবে ভারতের বিপক্ষে। এশিয়ান কাপের সমীকরণ শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের। তবে ঢাকায় ভারতকে হারানোর সুযোগটা নিতে চায় বাংলাদেশ। নিজেদের ভালোভাবে তৈরি করতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে চায় বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খেলার সম্ভাবনা বেশি। ১৮ নভেম্বরে আমাদেরও ম্যাচ আছে। (প্রীতি ম্যাচ) অনেকটা চূড়ান্ত। সব ঠিক হলে দুই-এক দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।’
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশ ৪ ম্যাচে ২ হার ও ২ ড্রয়ে ২ পয়েন্ট নিয়ে আছে পয়েন্ট টেবিলের তিনে। সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে ভারত। দুই দলের এশিয়ান কাপের হিসাব শেষ! গত মার্চে শিলংয়ে বাছাইপর্বে দুই দলের প্রথম দেখায় ড্র হয়েছিল।