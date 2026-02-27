কোচ বিদায়ে ইউনাইটেডের গচ্চা ৬১৫ কোটি টাকা

দলের উন্নতির জন্য বড় দলগুলো টাকা খরচ করে কোচ নিয়োগ দেয়। কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ক্ষেত্রে ঘটছে যেন উল্টো। টাকা খরচ করেই কোচ বিদায় করতে হচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটিকে!
কোচদের বিদায়ে বড় অঙ্কের অর্থ গচ্চা দেওয়ায় আর্থিক চাপের মুখে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সবশেষ গত জানুয়ারিতে ক্লাবটি বিদায় করেছে পর্তুগিজ কোচ রুবেন আমোরিমকে। ক্লাবের আর্থিক নথি অনুযায়ী, পর্তুগিজ এই কোচ ও তাঁর স্টাফদের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড পর্যন্ত গুনতে হতে পারে ওল্ড ট্রাফোর্ডের দলটিকে।
২০২৪ সালের নভেম্বরে ইউনাইটেডের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ৪১ বছর বয়সী আমোরিম। লক্ষ্য ছিল দীর্ঘদিনের অস্থিরতা কাটিয়ে দলকে প্রতিযোগিতায় ফিরিয়ে আনা; কিন্তু ফল আসেনি প্রত্যাশামতো। গত ৪ জানুয়ারি এক ম্যাচের পর ক্লাবের শীর্ষ কর্মকর্তাদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন তিনি। পরদিনই বোর্ড তাঁকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত জানায়। অথচ তাঁর চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত।
২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকে ৩ কোটি ২৬ লাখ পাউন্ড মুনাফা করার ঘোষণা দেয় ইউনাইটেড। কিন্তু সেই হিসাব প্রকাশের এক দিন পরই আমোরিম অধ্যায় শেষ করতে গিয়ে বড় অঙ্কের ব্যয়ের বিষয়টি সামনে আসে। শুধু ছাঁটাই নয়, তাঁকে আনতেও কম খরচ হয়নি। তাঁর সাবেক ক্লাব স্পোর্টিং সিপিকে দিতে হয়েছিল প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ পাউন্ড। তার আগের কোচ এরিক টেন হাগের বিদায়েও গুনতে হয়েছে ১ কোটি ৪ লাখ পাউন্ড। সব মিলিয়ে কোচ বদলের এই পর্বে ব্যয় দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৩ কোটি ৭৩ লাখ পাউন্ড যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬১৫ কোটি টাকা!