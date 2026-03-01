ইফতার বিরতিতে দুয়োর ঘটনায় ক্ষুব্ধ গার্দিওলা

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল লিডস ইউনাইটেডের মাঠ থেকে সেমেনিয়োর একমাত্র গোলে স্বস্তির জয় নিয়ে ফিরেছে ম্যানচেস্টার সিটি। দল জিতলেও ইফতারের বিরতি নিয়ে দুয়ো দেওয়ায় স্বাগতিক দর্শকদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিটিজেনদের প্রধান কোচ পেপ গার্দিওলা।
ম্যাচ শেষে গার্দিওলা বলেন, ‘এটা তো আধুনিক যুগ। এই সময়ে বিশ্বে কী হচ্ছে, তা আপনারা দেখছেন। ধর্ম এবং বৈচিত্র্যকে সম্মান করতেই হবে। প্রিমিয়ার লিগের নিয়মে বলা আছে, ইফতারের জন্য এক বা দুই মিনিট সময় নেওয়া যাবে, যাঁরা রোজা রাখেন, তাঁরা যেন ইফতার করতে পারেন। খেলোয়াড়েরা সেই নিয়ম মেনে ইফতার করেছেন। কিন্তু এই ঘটনায় যা হলো, সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।’
২০২৩ সালে ইফতার বিরতির নিয়ম চালু করেছে প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ। নিয়ম অনুযায়ী, কয়েক বছর ধরে ম্যাচের বিরতিতে রোজা ভাঙার সুযোগ পাচ্ছেন মুসলিম ফুটবলাররা। ইফতারের সময় সতীর্থদের সহায়তা করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন অন্য ধর্মের ফুটবলাররা। সেখানে গতকাল ঘটে গেল ন্যক্কারজনক এক ঘটনা।
লিডসের মাঠ এলান্ড রোডে ইফতারের জন্য ১৩ মিনিটের বিরতি দেন রেফারি। এ সময় স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে বিরতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়। বিরতি পেয়ে পানি এবং তরল দিয়ে রোজা ভাঙেন সিটির চার মুসলিম ফুটবলার এমর মারমুশ, রায়ান চেরকি, আবদুকোদির খুসানভ ও রায়ান আইত-নুরি।
ইফতারের সেই বিরতি ছিল এক মিনিটের কম সময়। সেই বিরতি মেনে নিতে পারেননি লিডসের দর্শকেরা। সিটির চার ফুটবলার যখন ইফতার করছিলেন তখন গ্যালারি থেকে দুয়োধ্বনি দিতে থাকেন তাঁরা। নিজেদের দর্শকদের এমন আচরণে দুঃখ প্রকাশ করেছেন লিডসের সহকারী কোচ এডমন্ড রিমার। তিনি বলেন, ‘এই ঘটনা থেকে আমরা শেখার চেষ্টা করছি। আশা করি, এর পর থেকে আমরা আরও ভালো করব (অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান)।’