হোম > খেলা > ফুটবল

হোঁচট খেয়ে বিপাকে বাংলাদেশ, জিতলেই চ্যাম্পিয়ন ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সোনামের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে বাংলাদেশের প্রীতি। ছবি: বাফুফে

বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষাই কি বিপদ ডেকে আনল? সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপার আশা বাঁচিয়ে রাখতে জয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু স্বাগতিক ভুটানের বিপক্ষে পেরে ওঠেননি অর্পিতা-প্রীতি। এগিয়ে গিয়েও মাঠ ছাড়তে হয়েছে ১-১ গোলের ড্রয়ের হতাশা নিয়ে।

এমন হোঁচট বিপাকেই ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশকে। ভারতের জন্য অবশ্য সমীকরণ আরও সহজ হয়ে গেল। আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হতে যাওয়া ম্যাচে নেপালকে হারালেই চ্যাম্পিয়ন হবে তারা। শিরোপার আশা বাঁচিয়ে রাখতে বাংলাদেশকে তাই তাকিয়ে থাকতে হবে নেপালের জয় কিংবা ড্রয়ের দিকে। এর আগে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট থাকবে মাহবুবুর রহমান লিটুর দল, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

ভুটানের চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছিল দারুণ। ষষ্ঠ মিনিটে এগিয়ে যায় পূর্ণিমা মারমার গোলে। ভুটান গোলরক্ষকের ভুল পাসের সুযোগ নিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে জাল কাঁপান পূর্ণিমা।

১২ মিনিটে সুরভী আকন্দ প্রীতির শট ঠেকিয়ে দেন ভুটান গোলরক্ষক কেলজাং ওয়াংমো। ১৬ মিনিটে আবারও সুযোগ আসে প্রীতির সামনে। কিন্তু এবার তাঁর শট ফিরে আসে ক্রসবারে লেগে।

প্রথমার্ধের বাকিটা সময়ে ব্যবধান বাড়ানোর আরও সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ। ভুটানও মরিয়া হয়ে ওঠে সমতা ফেরাতে। সফলও হয় তারা। ধারার বিপরীতে গিয়ে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ব্যবধান ১-১ করেন চোরতেন জাংমো।

বিরতির পর ৫০ মিনিটে মামোনি চাকমার শট গোলকিপারের বাধা পেরোতে পারেনি। ৬৭ মিনিটে দূর থেকে গোলের চেষ্টা করেন মামোনি। কিন্তু তাঁর শট ফিরে আসে ক্রসবারে লেগে। সময় যত গড়িয়েছে ততই যেন ভুটানের রক্ষণ প্রাচীরে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের ফরোয়ার্ডদের জন্য। বদলি হিসেবে নেমে আলপি আক্তার, ফাতেমা আক্তার এনে দিতে পারেননি গোল।

প্রথম দেখায় ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। আজকের ড্রয়ের পর ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছেন অর্পিতা-প্রীতিরা। নেপাল ম্যাচ খেলার আগে ৪ ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ভারত। নিয়ম অনুযায়ী, সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী দলের হাতে উঠবে চ্যাম্পিয়নের মুকুট। বাংলাদেশ শেষ ম্যাচে পরশু মুখোমুখি হবে ভারতের। সেই ম্যাচ শুধুই নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াবে যদি আজ ভারত জিতে যায়।

সম্পর্কিত

আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির সময় তাহলে ফুরিয়ে এল

লঙ্কানদের এবার কি চমকে দিতে পারবে জিম্বাবুয়ে

আর্জেন্টিনার চূড়ান্ত দলে টিকেই গেলেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের ফুটবলার

চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি রিয়াল-সিটি, বার্সা-পিএসজি

ইতালি থেকে ফাহামিদুলের আসতে কেন দেরি হচ্ছে

মেয়েদের কাছ থেকে প্রেরণা নিচ্ছেন মোরসালিনরা

নতুন মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে কে কোন গ্রুপে পড়বে তাহলে

চ্যালেঞ্জ লিগে কঠিন গ্রুপে বসুন্ধরা, প্রতিপক্ষ কারা

১০ লাখের মাইলফলক ছুঁয়ে হামজা বললেন, আলহামদুলিল্লাহ

‘নেইমারকে আমি আর্জেন্টিনায় দেখতে চাই’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা