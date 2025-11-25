মেসিকে আর্জেন্টিনা দলে নেওয়ার নেপথ্য নায়ক আর নেই

জন্ম আর্জেন্টিনায় হলেও স্পেন জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ ছিল লিওনেল মেসির সামনে। সে সুযোগ কাজে লাগাননি এই ফরোয়ার্ড। এর পেছনে যিনি কলকাঠি নেড়েছিলেন, সেই ওমার সাউতো না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে আর্জেন্টিনার ফুটবলে।
মৃত্যুকালে সাউতোর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) হয়ে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন সদ্য সাবেক এই ফুটবল সংগঠক। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন মেসি, এএফএ এবং সংস্থাটির প্রধান ক্লাউদিও তাপিয়া।
স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনার একাডেমি লা মাসিয়াতে বেড়ে উঠেছেন মেসি। কাতালানদের হয়ে খেলে নিজেকে সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের কাতারে নিয়ে গেছেন। বার্সার হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করায় স্পেন জাতীয় দলের কর্মকর্তাদের নজর ছিল মেসির ওপর। কিন্তু মেসিকে পাওয়ার মিশনে স্প্যানিশদের সফল হতে দেননি সাউতো। মেসির বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার সব ব্যবস্থা করেন তিনি।
সাউতোর মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেসি লিখেছেন, ‘আপনি সব সময় আমার পাশে ছিলেন। আপনার কারণেই আর্জেন্টিনা আমাকে নিয়ে ভেবেছে। এমন একজন মানুষকে ভুলে থাকা অসম্ভব। আমার মতো যেসব ফুটবলার আর্জেন্টিনা দলে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাঁরা কখনো আপনাকে ভুলতে পারবেন না। আপনি শান্তিতে থাকুন সাউতো।’
এক বিবৃবিতেত এএফএ লিখেছে, ‘শোক ও দুঃখের সঙ্গে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানাচ্ছে, আমাদের জাতীয় দলের অতি পরিচিত মুখ ওমার সাউতো না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাউতো। সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। এই দলটার প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা, মানবিকতা ও ভালোবাসার কোনো জবাব ছিল না।’
এএফএ সভপতি তাপিয়ে লিখেছেন, ‘আকাশ আরও একটি আর্জেন্টাইন আত্মাকে গ্রহণ করল। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জন্য সাউতো যা করেছেন, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি সব সময় উদাহরণ হয়ে থাকবেন।’