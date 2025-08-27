প্রীতির হ্যাটট্রিকে নেপালকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম দেখায় নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এবার প্রতিপক্ষের জালে চার গোলই দিয়েছে বাংলাদেশ। তবে এক গোল হজমও করেছে প্রীতি-অর্পিতারা। ফিরতি দেখায় আজ ৪-১ গোলে নেপালকে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের দল। বাংলাদেশের চার গোলের তিনটিই করেছে সৌরভী আকন্দ প্রীতি।
থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আধিপত্য ধরে রেখে খেলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। তবে গোলের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় ৩৮ মিনিট পর্যন্ত। ৩৯ মিনিটে থুইনুই মারমার গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। এর ছয় মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সৌরভী আকন্দ প্রীতি।
তবে দুই গোলের অগ্রগামিতা ধরে রেখে বিরতিতে যেতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে একটি গোল পরিশোধ করে নেপাল।
দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুই গোল করে বাংলাদেশ। ৭১ মিনিটে কর্নার কিকের বল সতীর্থকে ছুঁয়ে প্রীতির কাছে গেলে কোনো ভুল করেননি বাংলাদেশের ২০ নম্বর জার্সিধারী এই ফুটবলার। সুন্দরভাবে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। ম্যাচের স্কোরলাইন বাংলাদেশ ৩: ১ নেপাল।
শেষ পর্যন্ত ম্যাচের স্কোরলাইন দাঁড়ায় বাংলাদেশ ৪: ১ নেপাল। বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের পক্ষে শেষ গোলটি করেন প্রীতি। পুর্নিমা মারমার কাছ থেকে বল পেয়ে এই গোলটি করেন তিনি। নেপালের বিপক্ষে আগের ম্যাচেও গোল করেছিলেন সৌরভী আকন্দ প্রীতি।
চলতি টুর্নামেন্টে চার ম্যাচে এটি তৃতীয় জয় বাংলাদেশের। পয়েন্ট ৯। সমান পয়েন্ট ভারতেরও। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ভারতই।