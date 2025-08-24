এবারও খেলেননি মেসি, মায়ামিকে বাঁচালেন এক আর্জেন্টাইন

চোটের কারণে লিওনেল মেসির ম্যাচ মিস করা এখন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। মূল একাদশ তো দূরে থাক, বদলি হিসেবেও তাঁকে খুব একটা দেখা যায় না। আবারও আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ডকে টানা দুই ম্যাচে পেল না ইন্টার মায়ামি। মেসিবিহীন মায়ামিকে আজ কোনোরকমে বাঁচালেন এক আর্জেন্টাইন।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে অডি স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ইন্টার মায়ামি খেলেছে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে। চোটের কারণে এবারও ছিলেন না মেসি। শুরুতে গোল হজম করা মায়ামিকে বাঁচালেন বালতাসার রদ্রিগেজ। আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলার মূলত সুপার সাব হিসেবেই কাজ করেছেন। ডিসি ইউনাইটেড-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ ড্র হয়েছে ১-১ গোলে।
ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে আজ অনেক পরিবর্তনই নিয়ে আনেন কোচ হাভিয়ের মাশচেরানো। চোটে পড়ায় মেসি ও জর্দি আলবা খেলতে পারেননি। সার্জিও বুসকেতস, লুইস সুয়ারেজ, রদ্রিগো দি পলও ছিলেন না শুরুর একাদশে। শুরুর একাদশে আক্রমণভাগে তাদিও আলেন্দে ও ফাফা পিকাল্ট খেলেছেন। মাঝমাঠে ছিলেন নোয়া অ্যালেন, তেলাস্কো সেগোভিয়া, দাভিদ রুইজরা। রক্ষণোগে টমাস আভিলেসের সঙ্গে খেলেছেন রায়ান সেইলর ও গঞ্জালো লুজান। শুরুর একাদশে একগাদা পরিবর্তন নিয়ে খেলতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল ইন্টার মায়ামি। ১৩ মিনিটেই গোল হজম করে বসে মায়ামি। মাত্তি পেলতোলার অ্যাসিস্টে ডান পায়ের শটে গোল করেন ডিসি ইউনাইটেডের স্ট্রাইকার জ্যাকসন হপকিন্স।
প্রথমার্ধ ডিসি ইউনাইটেড শেষ করে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর পর বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আনে ইন্টার মায়ামি। ৫৫ মিনিটে রুইজকে বসিয়ে নামানো হয় রদ্রিগেজকে। প্রথমার্ধ বেঞ্চে বসে কাটানো ডি পল ও সুয়ারেজকে ৫৬ ও ৬৩ মিনিটে নামানো হয় মাঠে। পরিবর্তন আনার সুফল দ্রুত পায় মায়ামি। ৬৪ মিনিটে ডি পলের কর্নার থেকে ক্রস রিসিভ করেন রদ্রিগেজ। এরপর ডান পায়ের শটে সমতাসূচক গোল করেন রদ্রিগেজ। পরবর্তীতে লুইস সুয়ারেজ, বেঞ্জামিন ক্রেমাশ্চিরা ইন্টার মায়ামিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে ফিনিশিং দুর্বলতা, প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় কোনো গোলই করতে পারেনি মায়ামি। শেষ পর্যন্ত ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্রয়েই মাঠ ছাড়তে হয় মায়ামিকে।
১-১ গোলে ড্রয়ের পর ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার পাঁচে ইন্টার মায়ামি। ২৫ ম্যাচে ১৩ জয়, ৭ ড্র ও ৫ হারে তাদের পয়েন্ট ৪৬। সবার ওপরে থাকা ফিলাডেলফিয়ার পয়েন্ট ৫৪। দুই, তিন ও চারে থাকা সিনসিনাটি, ন্যাশভিল ও অরলান্ডো সিটির পয়েন্ট ৫২, ৫০ ও ৪৭। পয়েন্ট টেবিলের প্রথম চারটি দলই ২৮টি করে ম্যাচ খেলেছে।