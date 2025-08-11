ফাইনালে এভাবে হেরে যাওয়ায় বিধ্বস্ত লিভারপুল

ওয়েম্বলিতে গত রাতে ফাইনাল হয়েছে ফাইনালের মতোই। কমিউনিটি শিল্ড ফাইনালে প্রাণপণে লড়েছে ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল। এমনকি পেনাল্টি শুটআউটেও কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্যালেস। শিরোপা জয়ের এত কাছাকাছি গিয়েও না জিততে পারার হতাশায় পুড়ছে লিভারপুল।
মূল ম্যাচে ৯০ মিনিটের লড়াইয়ে ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল ম্যাচ শেষ হয় ২-২ গোলে। ইঞ্জুরি টাইমে ৭ মিনিট পর্যন্ত খেলা হলেও কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে খেলার কোনো নিয়ম নেই। ম্যাচ তাই সরাসরি চলে যায় টাইব্রেকারে। মোহামেদ সালাহর শট নিয়ে শুরু হয় পেনাল্টি শুটআউট। তবে তিনি গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গোল করতে পারেননি অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও হার্ভে এলিয়টও। প্যালেস গোলরক্ষক হেন্ডারসন দুটি শট প্রতিহত করেছেন। প্যালেস মিডফিল্ডার জাস্টিন ডেভেনি গোল করতেই ইতিহাস গড়ে ফেলে দলটি। পেনাল্টি শুটআউটে লিভারপুলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে প্যালেস প্রথমবারের মতো জেতে কমিউনিটি শিল্ডের শিরোপা।
টাইব্রেকারে পেনাল্টি শুটআউটে গোল মিসে হেরে যাওয়াটা লিভারপুলের কাছে কতটা হতাশাজনক, সেটা প্রকাশ পেয়েছে অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইকের কথায়। ম্যাচ শেষে ইএসপিএনকে লিভারপুল অধিনায়ক বলেন, ‘অনেক ভালো জিনিস ছিল। তবে অনেক জায়গা আছে, যেসব জায়গায় আমাদের উন্নতি করতে হবে। সে ব্যাপারে কাজ করাই আমাদের এখন পরিকল্পনা। আপনি এই ম্যাচটা জিততে চাইবেন। এটা একটা ফাইনাল। এই ট্রফির জন্য আমরা খেলছি। হেরে যাওয়াটা অবশ্যই হতাশাজনক।’
কমিউনিটি শিল্ডে রানার্সআপ লিভারপুলকে শিগগিরই নামতে হবে মাঠে। অ্যানফিল্ডে শুক্রবার রাতে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে লিভারপুলের ২০২৫-২৬ মৌসুমের পথচলা। ফাইনালে হার ভুলে এখন ভবিষ্যতে কীভাবে ভালো করা যায়, সেদিকে মনোযোগ এখন অলরেডদের। লিভারপুল অধিনায়ক বলেন, ‘আজ (গত রাতে) যে হারলাম, সেটা ভালো কিছু না। তবে ম্যাচ ধরে ধরে আমাদের এগোতে হবে। আমাদের এমন মানসিকতাই সব সময় থাকবে। মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হচ্ছে। সেভাবে আমাদের গুণমান প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।’
প্যালেসের বিপক্ষে গতকাল আধিপত্য বেশি ছিল লিভারপুলের। ম্যাচে লিভারপুল বল দখলে রাখে ৬০ শতাংশ। প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর তারা নিয়েছে ৫ শট। অন্যদিকে প্যালেসের দখলে বল ছিল ৪০ শতাংশ। লিভারপুলের লক্ষ্য বরাবর প্যালেস নিয়েছে ৪ শট। এমনকি দুইবার লিভারপুল এগিয়েও গিয়েছিল। ৪ মিনিটে হুগো একিটিকের গোলে শুরুতে এগিয়ে যায় লিভারপুল। সমতায় ফিরতে প্যালেসের লেগেছে ১৩ মিনিট। ১৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতাসূচক গোল করেন প্যালেস স্ট্রাইকার হুয়ান ফিলিপ মাতেতা। ২১ মিনিটে জেরেমি ফ্রিমপং করেন লিভারপুলের দ্বিতীয় গোল। ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে অলরেডরা। ৭৭ মিনিটে এবার সমতাসূচক গোল করেন প্যালেস মিডফিল্ডার ইসমালিয়া সার।
কমিউনিটি শিল্ডে লিভারপুল সবশেষ শিরোপা জিতেছে ২০২২ সালে। সেবার তারা ফাইনালে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটিকে। লিভারপুল এখন পর্যন্ত ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৭৭, ১৯৮৬, ১৯৯০—এই পাঁচবার অলরেডরা যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।