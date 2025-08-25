হোম > খেলা > ফুটবল

আর্জেন্টিনাকে খেলাতে ভারতের খরচ ১৮০ কোটি টাকা

ক্রীড়া ডেস্ক    

নভেম্বরে ভারত সফরে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। ছবি: এএফপি

বিশ্ব ফুটবলের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বলে কথা। সেই দলে খেলবেন লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্তিনেজদের মতো তারকারা। বোঝাই যাচ্ছে এখানে আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের কথা বলা হচ্ছে। তারকায় ঠাসা দলকে আনতে কোটি কোটি টাকা খরচ তো হবেই।

আর্জেন্টিনা দলের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচের প্রসঙ্গ আসার কারণ তাদের ভারত সফর। নভেম্বরে ভারত সফরে যাবে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। মেসির আর্জেন্টিনাকে আনতে কত টাকা খরচ করতে হবে ভারতের, সেই ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। ভারতের গণমাধ্যমগুলোতে জানা যাচ্ছে একেক রকম তথ্য। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘দ্য হিন্দু’র এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, কেরালায় এক ম্যাচ খেলেই আর্জেন্টিনা ফুটবল দল নেবে ১৩০ কোটি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৮০ কোটি টাকা।

ফিফা উইন্ডোতে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ম্যাচ খেলতে অন্যান্যদের কাছে যেমন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) যেমন মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে, ভারতের ক্ষেত্রেও সেটার ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকি ভারতের মাঠে খেলার কয়েক মাস আগেই পুরো অর্থ পরিশোধ করতে হবে বলে দাবি করেছিল এএফএ।

এএফএ শুক্রবার রাতে ভারত সফরের কথা নিশ্চিত করেছে। এক বিবৃতিতে এএফএ বলেছে, ‘লিওনেল স্কালোনির তত্ত্বাবধানে ২০২৫ সালের বাকি সময়ে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল। এই সময়ে ম্যাচ খেলতে আর্জেন্টিনার কাছে দুটি ফিফা উইন্ডো রয়েছে। প্রথমটা হবে ৬ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিতীয়টি ১০ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে অ্যাঙ্গোলার লুয়ান্ডা এবং ভারতের কেরালা শহরে খেলবে আর্জেন্টিনা।’

নভেম্বরে ভারতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা, খেলা হবে কোথায়

কেরালার কোন শহরে ও কোন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলবেন মেসিরা, সেটা এখনো জানা যায়নি। এমনকি অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কারা, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সবশেষ ২০১১ সালে ভারত সফর করেছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। ১৪ বছর আগে কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলেছিল আর্জেন্টিনা। এবারও কিছু জটিলতায় মে মাসে শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনার ভারত সফর। পরবর্তীতে সব শঙ্কা দূর করে জানা গেল মেসি-মার্তিনেজদের ভারত সফরের সূচি।

আর্জেন্টিনা দলের সফরের পর ব্যক্তিগতভাবেও ভারতে যাওয়ার কথা মেসির। এ বছরে ডিসেম্বরে ‘গ্রেটেস্ট অব অল টাইম ট্যুর অব ইন্ডিয়া’ সফর করার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। এই সফরে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির কলকাতা, আহমেদাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি ঘোরার কথা।

সম্পর্কিত

নেপালকে হারিয়ে বাংলাদেশের জয়ে ফেরা

কোচের টোটকায় পিছিয়ে থাকা বার্সা যেভাবে পেল অবিশ্বাস্য জয়

বাংলাদেশকে ফুটবল বিশ্বকাপে দেখতে চান কিউবা মিচেল

এবারও খেলেননি মেসি, মায়ামিকে বাঁচালেন এক আর্জেন্টাইন

মেয়েদের পুরস্কার নিয়ে বাফুফের সেই পুরোনো কথা

এগিয়ে গিয়েও বাহরাইনের বিপক্ষে হারল বাংলাদেশ

নভেম্বরে ভারতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা, খেলা হবে কোথায়

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ড্রয়ের দিনক্ষণ জানাল ফিফা, কী বলছেন ট্রাম্প

হ্যারি কেইনের ১৩ মিনিটের হ্যাটট্রিকে বায়ার্নের উড়ন্ত জয়

ভারতের কাছে হেরে গেলেন অর্পিতারা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা