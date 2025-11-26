রোনালদোকে স্বস্তির খবর দিল ফিফা

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে বাজেভাবে ফাউল করায় বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায় ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে ২০২৬ বিশ্বকাপের শুরুতে তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। এই ইস্যুতে সাত নম্বর জার্সিধারীকে স্বস্তির খবর দিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)।
গত ১৪ নভেম্বর ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ‘এফ’ গ্রুপের ম্যাচে ডাবলিন থেকে ২-০ গোলের হার নিয়ে ফেরে পর্তুগাল। দলের হারের পাশাপাশি বড় দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল রোনালদোকে নিয়ে। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ৫৯ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন আল নাসর তারকা।
আয়ারল্যান্ডের ডারা ও শিয়াকে কুনই মারায় রোনালদোকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। এমন ফাউল করায় নিষেধাজ্ঞা পেতেই হতো এই ফরোয়ার্ডকে। শুধু দেখার ছিল সেটা কয় ম্যাচের হয়। ফিফার নিয়ম বলছে, মাঠে সহিংস আচরণ বা গুরুতর ফাউলের জন্য সাধারণত সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।
পর্তুগালের জন্য খুশির খবর হলো, রোনালদোর দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা এক বছরের জন্য স্থগিত করেছে ফিফা। অর্থাৎ ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রথম থেকেই তারকা ফুটবলারকে পাচ্ছে পর্তুগিজরা। ইতোমধ্যে ওই লাল কার্ডের জন্য এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা ভোগ করেছেন রোনালদো।
গত ১৬ নভেম্বর আর্মেনিয়াকে ডেকে এনে ৯-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে পর্তুগাল। পোর্তোর এস্তাদিও দ্রো দ্রাগাওতে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে ছিলেন না পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। সে ম্যাচ জিতে ২৩ তম বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে পর্তুগাল।
এক বছরের মধ্যে একই ধরনের কাজ করলে রোনালদোর দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করবে ফিফা। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ‘বাকি দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা এক বছরের জন্য পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই সময়ে একই কাজ করলে স্থগিতাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে এবং বাকি দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা ভোগ করতে হবে।’