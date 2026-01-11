বিশ্বকাপে কোথায় হবে ফ্রান্স ও জার্মানির অনুশীলন ক্যাম্প

বিশ্বকাপ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বোস্টনে ঘাঁটি গড়বে ফ্রান্স। আর জার্মানির ঘাঁটি হবে নর্থ ক্যারোলাইনায়। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অন্যতম দুই ফেবারিট ফ্রান্স ও জার্মানির এই অনুশীলন ক্যাম্পের কথা নিশ্চিত করেছে দুই দেশের ফুটবল ফেডারেশন।
কিলিয়ান এমবাপ্পে, উসমান দেম্বেলেরা বোস্টনের ডাউনটাউন থেকে প্রায় ৩০ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত বেসরকারি বিজনেস স্কুল বাবসন কলেজে অনুশীলন ক্যাম্প করবে বলে জানিয়েছে ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)। দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা যে হোটেলে থাকবে, সেই হোটেলের নাম অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে ফেডারেশনের এক সূত্র জানায়, প্রায় ৬০ জনের থাকার মতো মাঝারি আকারের একটি হোটেল খোঁজা হচ্ছিল, যেখানে চিকিৎসা, জিম ও ভিডিও সেশনের জন্য আলাদা কক্ষের সুবিধা পাওয়া যাবে। বোস্টন থেকে নিউ জার্সি প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে। সেখানেই ১৬ জুন সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে ফ্রান্স। আর ২২ জুন আন্তর্মহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে আসা দল—ইরাক, বলিভিয়া বা সুরিনামের বিপক্ষে তারা মাঠে খেলবে ফিলাডেলফিয়ায়, যা বোস্টন থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে। গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে ২৬ জুন বোস্টনেই আর্লিং হালান্ডের নরওয়ের মুখোমুখি হবে কিলিয়ান এমবাপ্পেদের দল।
বোস্টনেই অনুশীলন ক্যাম্পের আয়োজন হতে যাওয়ায় সন্তুষ্ট ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম। কারণ, এখানে ক্যাম্প হওয়ায় দীর্ঘ ভ্রমণ ও অতিরিক্ত গরম এড়ানো যাবে বলে মনে করেন তিনি।
জার্মানির অনুশীলন ক্যাম্প হবে নর্থ ক্যারোলাইনার উইনস্টন-সালেম শহরে। গ্রেলিন এস্টেট হোটেলেই জার্মান দল থাকবে বলে জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি) জানিয়ে দিয়েছে। অনুশীলন করবে কাছেই অবস্থিত ওয়েক ফরেস্ট ইউনিভার্সিটির মাঠে, যার দূরত্ব মাত্র দুই কিলোমিটার। হোটেল থেকে অল্প দূরত্বেই অনুশীলন মাঠ হওয়ায় খুশি জশুয়া কিমিক, জামাল মুসিয়ালাদের কোচ জুলিয়ান নাগেলসমান, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অনুশীলন মাঠের কাছাকাছি থাকা। এখানে খুব ভালো মানের তিনটি ফুটবল মাঠ আছে, যা আমাদের সব ক্রীড়াগত চাহিদা পূরণ করে। আমরা হেঁটেই সেখানে যেতে পারি, এমনকি সাইকেলে গেলে ১০ মিনিটও লাগে না। অনুশীলন ক্যাম্প হিসেবে এটাকেই বেছে নেওয়ার কারণ ছিল এটাই।
মে মাসে ইউরোপে তিনটি প্রীতি ম্যাচ খেলার পর আগামী ২ জুন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখবে জার্মানি। এরপর ৬ জুন শিকাগোতে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে তারা। সেই ম্যাচের পরই দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উইনস্টন-সালেমে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে দলটি।
‘ই’ গ্রুপে ১৪, ২০ ও ২৫ জুন কুরাসাও, আইভরি কোস্ট ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবে। ম্যাচ তিনটির ভেন্যু যথাক্রমে হিউস্টন, টরন্টো ও ইস্ট রাদারফোর্ড।