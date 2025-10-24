হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশের কাছে বিধ্বস্ত উইন্ডিজ দলে হঠাৎ পরিবর্তন

ক্রীড়া ডেস্ক    

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছেন খ্যারি পিয়ের। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শেষটা বাজে হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। মিরপুরে গতকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে উইন্ডিজকে ১৭৯ রানে হারিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সেই সিরিজ শেষেই দলে হঠাৎ পরিবর্তন আনল ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)।

ওয়ানডে সিরিজ শেষে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। বাংলাদেশের কাছে ওয়ানডে সিরিজ হারের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে যুক্ত করা হয়েছে খ্যারি পিয়েরকে। মিরাজ-সাইফ হাসান-সৌম্য সরকারদের নিয়ে গড়া বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে পিয়ের ৩.৬০ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১ উইকেট। ১৮ অক্টোবর প্রথম ওয়ানডেতেই পেয়েছিলেন একমাত্র উইকেটের দেখা। ১০ ওভারে খরচ করেছিলেন ১৯ রান।

পিয়ের যোগ দিলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে গেছে। প্রথমে ছিল ১৫ দলের। এখন সেটা ১৪ জনের দলে পরিণত হয়েছে। কারণ, শুরুতে শামার জোসেফ ও জেদিয়া ব্লেডস থাকলেও তাঁরা চোটে পড়ে ছিটকে গেছে। চট্টগ্রামে ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি।

শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। এই সিরিজগুলোর মধ্যে একমাত্র আফগান সিরিজ ছাড়া বাকি তিন সিরিজ বাংলাদেশ জিতেছে লিটন দাসের নেতৃত্বে। আফগানিস্তানকে এ মাসের শুরুতে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে জাকের আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চোট কাটিয়ে এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে অধিনায়ক হয়েই ফিরেছেন লিটন। বাংলাদেশের সামনে এবার টানা পাঁচটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের হাতছানি।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল

শাই হোপ (অধিনায়ক), অ্যালিক অ্যাথানেজ, আকিম আগুস্তে, রস্টন চেজ, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আমির জাঙ্গু, ব্র্যান্ডন কিং, গুড়াকেশ মতি, রভম্যান পাওয়েল, শারফেন রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, র‍্যামন সিমন্ডস, খ্যারি পিয়ের

