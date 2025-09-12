হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারত যে সুবিধা পায়নি, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সেটা পাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, আবুধাবি থেকে

আবুধাবিতেই এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ শেষে হোটেলে ফেরার পথে ভারতীয় ট্যাক্সি চালক বড় আগ্রহভরে জানতে চাইলেন, ভারত দল কবে আবুধাবিতে আসছে? এশিয়া কাপের সূচি প্রায় মুখস্থ করে ফেলার পরও কিছুটা ধন্ধে পড়া গেল। তাহলে শুধু এক ভেন্যুতেই ভারতের সব ম্যাচ নয়। দুবাই থেকে আবুধাবিতে একটা ম্যাচ খেলবে।

এশিয়া কাপ হোক কিংবা আইসিসির টুর্নামেন্ট, আরব আমিরাতে খেললে ভারতীয় দল দুবাইয়ের বাইরে কমই যায়। সবশেষ হাইব্রিড মডেলে হওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফির কথাই ধরা যাক। দুবাই থেকে তাদের একেবারেই নড়তে হয়নি। বাকি সব দলকেই পোহাতে হয়েছে ভ্রমণঝক্কি। এ নিয়ে কম কথা হয়নি তখন। ২০২২ এশিয়া কাপ, ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভারত তাদের অধিকাংশ ম্যাচ খেলেছে দুবাই থেকেই। অথচ এবার তারা ওমানের মতো সহযোগী দলের বিপক্ষে খেলতে সড়ক পথে ভ্রমণঝক্কি পোহাতে হচ্ছে। যতই ভ্রমণঝক্কি থাক, ভারতকে টুর্নামেন্টের ‘হট ফেবারিট’ই ভাবা হচ্ছে।

এশিয়া কাপে এবার আসলে আট দলের পাঁচটিরই ভ্রমণঝক্কি থাকছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের কিছুটা স্বস্তি। বাংলাদেশ আর আফগানিস্তানের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ পড়েছে আবুধাবিতে। পাকিস্তানের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ দুবাইয়ে। বাংলাদেশ যদি রানার্সআপ হয়ে সুপার ফোরে উঠতে পারে তাহলে ওই পর্বের তিনটি ম্যাচও পড়বে দুবাইয়ে। তীব্র গরমে ভ্রমণক্লান্তি নেই, দলও আছে জয়ের ধারায়, সুপার ফোরে ওঠার সুযোগ কতটা কাজে লাগাতে পারে বাংলাদেশ, সেটি দেখার।

