বিপিএলে স্থগিত হওয়া ২ ম্যাচের সূচি জানাল বিসিবি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) আজ দুটি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসন এবং দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক ও সম্মান জানাতে ম্যাচ দুটি স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার স্থগিত হওয়া ম্যাচ দুটির নতুন সূচি জানাল দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
দুপুর একটায় দিনের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার কথা ছিল সিলেট টাইটানস ও চট্টগ্রামর রয়্যালসের। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল রংপুর রাইডার্সের। দুটি ম্যাচই আগামীকাল মাঠে গড়াবে। এক বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ম্যাচ দুটির সময়সূচিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। সিলেট টাইটানস ও চট্টগ্রামর রয়্যালসের ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর তিনটায়। ঢাকা ক্যাপিটালস ও রংপুর রাইডার্সের ম্যাচ মাঠে গড়াবে রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে।
আজকের দুটি ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখার জন্য যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন তাঁদের জন্যও আছে সুখবর। স্থগিত হওয়া ম্যাচের টিকিট দিয়েই আগামীকাল মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শকরা। আজকের পত্রিকাকে বিসিবির একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
এর আগে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে এক বার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গভীরভাবে শোকাহত। বিসিবি কৃতজ্ঞতার সাথে এই দেশের ক্রিকেটের অগ্রগতিতে তার অবদান স্বীকার করছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নে অসামান্য সহযোগিতা করেছেন, ক্রিকেটের অবকাঠামোগত উন্নতি ও দেশব্যাপী খেলাধুলার প্রসারে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট আজ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে বেগম খালেদা জিয়ার দূরদৃষ্টি ও উৎসাহ। বিসিবি এই বিরাট ক্ষতিতে সমগ্র দেশের সাথে গভীর শোক ও দুঃখে শামিল হচ্ছে এবং আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তার আত্মার চির শান্তির জন্য আমাদের দোয়া।’