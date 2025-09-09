আমিরাতে কেমন উইকেটে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

১৭তম এশিয়া কাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি ও দু্বাইয়ে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হতে যাচ্ছে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট। এশিয়া কাপের আগে তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় নিঃসন্দেহে চাঙা রাখবে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে।
যে আমিরাতে হতে যাচ্ছে এশিয়া কাপ, সেই মরুর বুকে বাংলাদেশের স্মৃতি অম্লমধুর। তামিম ইকবালের ভাঙা হাতে ব্যাটিং করা, মুশফিকুর রহিমের অসাধারণ পারফরম্যান্স, ফাইনালে লিটন দাসের সেঞ্চুরি-২০১৮ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ এত দারুণ খেললেও তীরে এসে তরী ডুবেছে ভারতের কাছে হেরে। এই আমিরাতেই ২০২২ এশিয়া কাপে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বে বিদায় নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের কাছে হেরে। তিন বছর পর টি-টোয়েন্টিতে হতে যাওয়া এশিয়া কাপে বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে লঙ্কা-আফগানরাও। সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে হংকং।
এবারের এশিয়া কাপে বাংলাদেশের গ্রুপটাকে বলা হচ্ছে ‘মৃত্যুকূপ’। বিশ্লেষক ও সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া মনে করেন, বাংলাদেশ গ্রুপপর্বেই বিদায় নেবে। ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলেও ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রেখেছেন আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে। প্রতিপক্ষকে হারাতে বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে উইকেট ও কন্ডিশনের। গ্রুপপর্বে বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচ আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে, আর সুপার ফোরে উঠলে বেশির ভাগ ম্যাচ দুবাইয়ে। আবুধাবিতে বড় স্কোরের নজির কম। এখন পর্যন্ত মাত্র দুবার ২০০ রানের বেশি উঠেছে, দুটোই প্রথম ইনিংসে। সর্বোচ্চ ২২৫ রান করেছে আয়ারল্যান্ড (আফগানিস্তানের বিপক্ষে, ২০১৩ সালে)। রান তাড়ার রেকর্ডও খুব বেশি নয়, ১৭৪ রান তাড়া করে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। লড়াই হবে ব্যাট-বলের সমানে সমানে লড়াই হবে।
বিসিবির হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্ট টনি হেমিং ২০০৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আমিরাতে কাজ করেছেন প্রধান কিউরেটর হিসেবে। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দুই মাঠের উইকেট নিয়ে বলেছেন, ‘দুটি মাঠে পাকিস্তানি মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। পার্থক্যটা তাই হবে ঘাসে। এই টুর্নামেন্টে দুবাইয়ে ঘাস বেশি থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। এমনকি আবুধাবিতেও ভালো ঘাস থাকবে। পার্থক্যটা হয়তো কিউরেটররা কে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, তার ওপর নির্ভর করবে।’ সেপ্টেম্বরে আমিরাতের দুই মাঠের উইকেট ও কন্ডিশন নিয়ে হেমিং বলেন, ‘সেপ্টেম্বরে আর্দ্রতার মাত্রা থাকে ৬০-৮০ শতাংশ। দেখা যায়, তাপমাত্রা রাতারাতি ৩৮ থেকে নেমে ২৮ ডিগ্রি পর্যন্ত চলে আসে । স্বাভাবিকভাবে এতে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে । সে কারণে শিশির জমা হয়।’
একটি ম্যাচ ছাড়া সব ম্যাচ হবে ফ্লাড লাইটের আলোয়। ফ্লাড লাইটের আলোয় ব্যাটিং করা তুলনামূলক সহজ বলে মনে করেন হেমিং, ‘ধরা যাক, কোনো দল ২০০ রান করেছে । তাদের বোলাররা যদি ক্রস সিমে বোলিং করে থাকে, আর উজ্জ্বল দিক মাটিতে হিট করলে তা খুব দ্রুত ব্যাটে আসবে। আর যদি বলের সিম মাটিতে লাগে, তখন একটু রয়ে-সয়ে আসবে । নতুন বলে তাই শুরুতে দূরত্ব বেশি দেখা যায় । কিন্তু ১০ ওভার পরে বল নরম হয়ে আসে এবং ধীরে আসে । এর কারণ হলো, সময়ে শিশির থাকে । পিচেও আর্দ্রতা দেখা যায়। উইকেটও ধীরে ধীরে আচরণ বদলায়।’
বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে ২০২৫ এশিয়া কাপ। লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের বাংলাদেশ পড়েছে এই গ্রুপে। ‘এ’ গ্রুপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে পড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান।