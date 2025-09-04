এশিয়া কাপের জন্য কতটা প্রস্তুত বাংলাদেশ

এশিয়া কাপের আগে সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি- টোয়েন্টি সিরিজটা ছিল মূলত প্রস্তুতির মঞ্চ । গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ বাংলাদেশ খেলবে আবুধাবিতে । সেই মাঠে টি - টোয়েন্টিতে গড় স্কোর সাধারণত ১৭০-১৮০ , কখনো ১৯০ । সিলেটের স্পোর্টিং উইকেটে বাংলাদেশ কতটা তৈরি হতে পারল , এটিই ছিল মূল বিষয় । জুলাইয়ে মিরপুরে পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে হারানোর পর কাল ছিল বেঞ্চের ক্রিকেটারদের যাচাই করার সুযোগ। পাঁচটি পরিবর্তন এনে যে একাদশ খেলানো হলো , তাতে আসলে বোঝা গেল না , বাংলাদেশ কোন ধরনের ক্রিকেট খেলতে চাইছে । প্রথম দুই ম্যাচে টস জিতেও দুর্বল নেদারল্যান্ডসকে তাড়া করতে হয়েছে ১৩৭ ও ১০৪ রানের লক্ষ্য নিয়ে । স্বাগতিকেরা ম্যাচও জিতেছে অনায়াসে । কাল বৃষ্টির বাধায় পুরো ২০ ওভারও খেলা যায়নি । এশিয়া কাপের মতো মঞ্চে বড় লক্ষ্য তাড়া করা কিংবা আগে ব্যাটিং করে বড় স্কোর গড়ার ‘ অনুশীলন'টা ঠিক হলো না । তবে প্রস্তুতিতে কমতি রাখেনি বাংলাদেশ । ভালোভাবেই তৈরি হয়ে রোববার আবুধাবিতে যাচ্ছেন লিটনরা ।
ব্যাটারদের অতৃপ্তি
বাংলাদেশ যদি প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাটিং করত , তবে ব্যাটিং গভীরতার চিত্রটা পরিষ্কার হতো । ওপেনিংয়ে ইমনের চেয়ে তানজিদ তামিম বেশ আস্থা তৈরি করেছেন , দ্বিতীয় ম্যাচে করেছেন ফিফটি । তবে মিডল অর্ডারের ব্যাটাররা সেভাবে প্রমাণের সুযোগ পাননি । এশিয়া কাপের আগে এখানে একটা খামতি থেকে গেল ।
দুর্দান্ত লিটন
প্রথম ম্যাচে ফিফটির পর শেষ ম্যাচে খেললেন ৪৬ বলে ৭৩ রানের ইনিংস , চারটি ছক্কাসহ । তিন ম্যাচে অপরাজিত থেকে গড় দাঁড়িয়েছে অবিশ্বাস্য ১৪৫। সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন । এই সিরিজেই সাকিব আল হাসানকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশের হয়ে সর্বাধিক ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন ( ১৪ টি ) । ধারাবাহিকতায় লিটন এই সিরিজে ছিলেন এককথায় বড় ভরসা । এশিয়া কাপে এটা ধরে রাখতে পারলেই হয় ।
ঝালিয়ে নিলেন পেসাররা তাসকিন আহমেদ দারুণ করেছেন । প্রথম ম্যাচে ৪ উইকেট , দ্বিতীয় ম্যাচে ২ উইকেট তুলে নিয়েছেন দুর্দান্ত বোলিংয়ে । মোস্তাফিজও ইকোনমি ছয়ের নিচে রেখেছেন নিয়মিত । তানজিম সাকিবও সীমিত সুযোগে আস্থা জাগিয়েছেন । পেস আক্রমণে স্বস্তি আছে যথেষ্ট ।
স্পিনারদের ভেলকি
সিলেটের উইকেটে স্পিনারদের সুযোগ কম থাকলেও নাসুম আহমেদ , সাইফ হাসান দুজনেই দেখিয়েছেন কার্যকর স্পেল । নাসুম
আহমেদ দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা । নাসুমের ৩ উইকেটের পারফরম্যান্স এশিয়া কাপের আগে টিম ম্যানেজমেন্টকে দিয়েছে বাড়তি আত্মবিশ্বাস ।
সাইফের ফেরা
লম্বা বিরতির পর ফেরার সিরিজে সাইফ হাসান প্রথম ম্যাচে ব্যাটে - বলে ছিলেন কার্যকর —১৯ বলে ৩৬ রান আর ২ উইকেট । তবে ওপেনিংয়ে প্রমোশন পাওয়া শেষ ম্যাচে ব্যর্থ হয়েছেন । ইনিংসটা বড় করতে পারেননি , করেছেন মাত্র ১২ রান । তবু তাঁর ইন্টেন্ট ছিল ইতিবাচক ।
কোচের চোখে সিরিজ
প্রধান কোচ ফিল সিমন্স শুরুতেই বলেছিলেন , জয়ের চেয়ে ইন্টেন্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ । ব্যাটাররা যদি আক্রমণাত্মক মনোভাব ধরে রাখতে গিয়ে হেরে যায় , তাতেও আপত্তি নেই । সিরিজ শেষে তিনি নিশ্চয়ই লিটন , তানজিদ , জাকের কিংবা সোহানের মধ্যে সেই ইতিবাচক মানসিকতা খুঁজে পেয়েছেন । এখন সেটা এশিয়া কাপে বাংলাদেশ কতটা ধরে রাখতে পারে , সেটিই দেখার । পাওয়ার হিটিংয়ের কার্যকারিতা বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের অন্যতম দুর্বল জায়গা হচ্ছে পাওয়ার হিটিং । তৃতীয় ম্যাচে নুরুল হাসান সোহান আর জাকের আলী অনিক ছক্কা - চারে ঝড় তোলার চেষ্টা করেছিলেন । জাকের ১৩ বলে ২০ , সোহান ১১ বলে ২২ রান করেছেন । বৃষ্টি না হলে এই দুজনের পারফরম্যান্স আরও বড় হতে পারত । তবে প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশ পরে ব্যাটিং করে সহজ লক্ষ্য তাড়া করায় জুলিয়ান উড়ের পাওয়ার হিটিংয়ের ক্লাসের কার্যকরিতা খুব একটা যাচাই করার সুযোগ হয়নি বাংলাদেশের ব্যাটারদের ।
আন্তর্জাতিক টি- টোয়েন্টিতে লিটন দাসের ফিফটি ; যা বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ । ১৩ ফিফটি নিয়ে এই রেকর্ড আগে ছিল সাকিব আল হাসানের ।