আফগান ক্রিকেটারদের হটিয়ে সিংহাসনে এখন রাজা

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে জিম্বাবুয়ে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হলেও সিকান্দার রাজা খেলেছেন দুর্দান্ত। দুই ম্যাচেই তিনি ফিফটি করেছেন। দুর্দান্ত সিরিজ কাটানোর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে সুখবর পেলেন জিম্বাবুয়ের এই অলরাউন্ডার।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ শুরু হচ্ছে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। হালনাগাদ হওয়া র্যাঙ্কিংয়ে দেখা গেছে, দুই ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছেন রাজা। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৩০২। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কদিন আগে শেষ হওয়া ওয়ানডে সিরিজে দুই ফিফটিতে ১৫১ রান করেছেন। গড় ও স্ট্রাইকরেট ১৫১ ও ১০৬.৩৩। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে একটা উইকেটও নিয়েছেন তিনি। রাজা দুই ধাপ এগোনোয় পিছিয়েছেন আফগানিস্তানের দুই ক্রিকেটার আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও মোহাম্মদ নবী। ২৯৬ ও ২৯২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে ওমরজাই ও নবী। দুজনেই এক ধাপ করে পিছিয়েছেন।
ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১১ নম্বর পর্যন্ত স্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৭৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন শুবমান গিল। দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয়ে থাকা রোহিত শর্মা, বাবর আজম, বিরাট কোহলি, ড্যারিল মিচেল ও চারিথ আসালাঙ্কার রেটিং পয়েন্ট ৭৫৬, ৭৩৯, ৭৩৬, ৭২০ ও ৭১৬। এক ধাপ পিছিয়ে এই তালিকায় ১২ নম্বরে নেমে গেছেন কুশল মেন্ডিস। তাঁর সতীর্থ পাতুম নিশাঙ্কা র্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন। ৭ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১৩ নম্বরে নিশাংকা। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি (১২২) করে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন। ১৯৮ রান করে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন লঙ্কান এই ব্যাটার।
ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে কেশব মহারাজ ও মাহিশ তিকশানা একদিন যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন। হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে মহারাজ রইলেন শীর্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিনারের রেটিং পয়েন্ট ৬৯০। এক ধাপ পিছিয়ে দুইয়ে নেমে যাওয়া তিকশানার রেটিং পয়েন্ট ৬৫৯। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া ওয়ানডে সিরিজে অবশ্য কোনো উইকেট পাননি তিকশানা। এই সিরিজে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৫ উইকেট নিয়েছেন আসিথা ফার্নান্দো ও দিলশান মাদুশঙ্ক। ২৯ আগস্ট হারারেতে প্রথম ওয়ানডেতে শেষ ওভারে মাদুশঙ্কর হ্যাটট্রিকেই শ্রীলঙ্কা পায় ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়। ছয় ধাপ এগিয়ে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩১ নম্বরে আসিথা। মাদুশঙ্কর অবস্থান এখন ৫২ নম্বরে। লঙ্কান এই বাঁহাতি পেসার এগিয়েছেন আট ধাপ।
৮২৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। ১৭ নম্বর পর্যন্ত ব্যাটারদের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে এই তালিকায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে তানজিদ হাসান তামিম। ৮ ধাপ এগিয়ে তিনি অবস্থান করছে ৩৬ নম্বরে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫৬২। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দুই টি-টোয়েন্টিতে ৮৩ গড়ে করেছেন ৮৩ রান। পরশু দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন। আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা নামবেন ডাচদের ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশে।