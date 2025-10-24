চট্টগ্রামে বাংলাদেশকে ‘দেখে নেওয়ার হুমকি’ ওয়েস্ট ইন্ডিজের

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেটা হয়েছে বড্ড একপেশে। মিরপুরে গতকাল ১৭৯ রানে জিতে বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে। ওয়ানডে সিরিজ হারের বদলা এবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ।
মিরপুর শেরেবাংলার কালো মাটির উইকেটে খেলেই বাংলাদেশ জিতেছে ওয়ানডে সিরিজে। এই মাঠের উইকেট নিয়ে সমালোচনা তো কম হয়নি। আকিল হোসেন মঙ্গলবার দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে মিরপুরের উইকেট নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। ওয়ানডে সিরিজ শেষে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দলের গন্তব্য এখন চট্টগ্রাম। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রামে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মিরপুরে গতকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে বিধ্বস্ত হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ বলেন, ‘চট্টগ্রামে আমরা ভিন্ন উইকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। অতীতের ঘটনা তাই আমাদের ভুলে যেতে হবে। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এই সিরিজে। সত্যি বলতে ভিন্ন সংস্করণের ভিন্ন এক সিরিজ খেলতে যাচ্ছি। তবে মানসিকতা একই থাকবে। আমরা এখানে জিততে এসেছি। সেটাই প্রমাণ করতে হবে।’
হোপ যে চট্টগ্রামে ভিন্ন ধরনের উইকেটের কথা বলেছেন, সেটা একেবারে অমূলক নয়। এই মাঠে ২০৭ ও ২০৫ রানের যে দুটি দলীয় সর্বোচ্চ ইনিংস রয়েছে, দুটিই বাংলাদেশের। ২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ খেলেছিল এই দুটি ইনিংস। এ ছাড়া ১৭০ থেকে ১৯৬ এর ঘরে স্কোর হয়েছে সাতবার। হোপের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ ড্যারেন স্যামিরও আশা মিরপুরের চেয়ে তুলনামূলক ভালো উইকেটে হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এবার (টি-টোয়েন্টি সিরিজ) উইন্ডিজ দারুণ করবে বলে আশা স্যামির। মিরপুরে গতকাল ১৭৯ রানে হারের পর উইন্ডিজ কোচ বলেন,‘অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বাংলাদেশের সেরা উইকেট চট্টগ্রামে। আর গত ডিসেম্বরে ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছিলাম। টি-টোয়েন্টি সিরিজ তারা জিতেছিল ৩-০ ব্যবধানে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে পারব বলে আশা করি।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য টি-টোয়েন্টি সিরিজটা আরেক দিক থেকে প্রতিশোধের সিরিজ। ২০২৪-এর ডিসেম্বর উইন্ডিজকে তাদের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এক বছর পর ফের টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। বাংলাদেশের কাছে ওয়ানডে সিরিজ হারের পর গত রাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে খ্যারি পিয়েরকে যুক্ত করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। পিয়ের যোগ দিলেও উইন্ডিজের এই সিরিজের দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে গেছে। প্রথমে ছিল ১৫ দলের। এখন সেটা ১৪ জনের দলে পরিণত হয়েছে। কারণ, শুরুতে শামার জোসেফ ও জেদিয়া ব্লেডস থাকলেও তাঁরা চোটে পড়ে ছিটকে গেছেন।