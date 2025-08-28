নেদারল্যান্ডসের কাছে হারের ঝুঁকি নিয়ে ভাবছেন না লিটন

সামনে এশিয়া কাপ। ২০২৫ এশিয়া কাপের প্রস্তুতি হিসেবে আগস্ট এফটিপির বাইরে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে একটি তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নেদারল্যান্ডসের মতো দলের বিপক্ষে জিতলে বড় কৃতিত্ব নেই। কিন্তু এশিয়া কাপের মতো বড় টুর্নামেন্টের আগে হারলে আবার বুমেরাং হবে না তো? হারলে বড় টুর্নামেন্টের আগে অনেক কথা হবে, সমালোচনা হবে। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস এসব নিয়ে ভাবছেন না।
আজ সন্ধ্যায় সিলেটে সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেছেন, ‘বাংলাদেশ এর আগেও অনেক দলের সঙ্গে ম্যাচ হেরেছে। এটা নতুন কোনো বিষয় না। যদি হেরে যাই, হেরে যেতেই পারি। দুইটা দলই খেলতে এসেছে। একটা দল জিতবে। একটা দল হারবে। আমরা কতটা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারছি এটাই দেখার বিষয়।’ টি-টোয়েন্টির র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১০, নেদারল্যান্ডসের ১৩। খুব যে পার্থক্য, তা নয়। তবে ডাচরা এখনো আইসিসির সহযোগী দেশ। বাংলাদেশ একটা টেস্ট খেলুড়ে দল হলেও লিটনের চোখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব প্রতিপক্ষই চ্যালেঞ্জিং, ‘যেকোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচই আপনার জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে। নেদারল্যান্ডসও ভালো দল। হয়তো তারা এই কন্ডিশনে খেলে না। যদি ভালো উইকেটে খেলা হয়, তারা ভালো উইকেটে খেলে অভ্যস্ত। দুই পক্ষেই চ্যালেঞ্জ থাকবে।’
তবে এশিয়া কাপের আগে প্রস্তুতি সারতে নেদারল্যান্ডস সিরিজ দারুণ কাজে দেবে বলে মনে করেন লিটন। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘নিঃসন্দেহে এশিয়া কাপের আগে যদি আমাদের হাতে সেরকম সুযোগ থাকে কিছু খেলোয়াড় যাচাই করার, আমরা কবর। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আপনাকে জিততেই খেলতে হবে। এশিয়া কাপে যখন খেলবেন, ভিন্ন দল থাকবে। সে সব দলের সঙ্গে আমরা দেশে খেলতে পারব না। তবে প্রায় একই ধরনের কন্ডিশন থাকবে (আরব আমিরাত ও দুবাই) আমার কাছে মনে হয়। আমরা সবাই জানি আবুধাবি ব্যাটিং-বান্ধব উইকেট। যদি একই ধরনর যদি উইকেট থাকে, ২০০-২৫০ রান করাটা একটা অভ্যাসের বিষয়। যদি করতে পারি, খুবই ভালো। না করতে পারলেও আমরা ওই ধারাবাহিকতাটা চেষ্টা করব ওখানে কীভাবে পৌঁছানো যায়।’