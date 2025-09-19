ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের চেয়েও বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিটের দাম বেশি

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন যেন শুধু নামেই চলে। মাঠের পারফরম্যান্সে লড়াইয়ের ছিটেফোঁটা দেখা যায় না। উপরন্তু অন্যান্য ঘটনায় আলোচনা হয় বেশি। গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে দুই দলের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা নিয়ে কী ঘটেছে, সেটা তো সকলেরই জানা। সুপার ফোরে তাদের ফিরতি ম্যাচের আগে দেখা গেল অন্য কিছু।
এশিয়া কাপ সামনে রেখে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে সুপার ফোরের টিকিটের দাম। আবুধাবি ও দুবাইয়ে হবে সুপার ফোরের ৬ ম্যাচ। সর্বনিম্ন ৭৫ দিরহাম খরচ করে প্লাটিনাম লিস্ট ডট নেটের পাশাপাশি দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, শেখ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের টিকিট অফিস থেকে কেনা যাবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৪৮৬ টাকা। হসপিটালিটি টিকিটসহ সব ধরনের টিকিট পাওয়া যাবে প্লাটিনাম লিস্ট ডট নেট থেকে। এ ছাড়া ‘প্যাকেজ এ’, ‘প্যাকেজ বি’ নামে দুটি প্যাকেজ রাখা হয়েছে এ কারণে যাতে ভক্ত-সমর্থকেরা এই ম্যাচগুলোর জন্য নিজেদের টিকিট নিশ্চিত করতে পারেন। দুটি প্যাকেজেই আছে বাংলাদেশের ম্যাচ। দুটি প্যাকেজেরই দাম শুরু হচ্ছে ৫২৫ দিরহাম থেকে। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ১৭৪০৩ টাকা।
দুটি প্যাকেজে তিনটি করে ছয়টি ম্যাচ ঠিকই রয়েছে। তবে এদের মধ্যে ‘প্যাকেজ বি’ তে রয়েছে ফাইনালের ম্যাচ। সুপার ফোরের শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ কোনো প্যাকেজেই রাখা হয়নি। এ দিকে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ‘প্যাকেজ এ’তে রাখা হলেও এই ম্যাচের টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৩৫০ দিরহাম। বাংলাদেশি মুদ্রায় ১১৬০২ টাকা। সুপার ফোরে পরশু বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। হয়তো গ্রুপ পর্বে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচে ঘটে যাওয়া কাহিনির কারণেই এবার ভক্ত-সমর্থকেরা তাদের ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ কম দেখিয়েছেন। অন্যদিকে গতকাল আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ দেখতে এসেছেন অনেক বাংলাদেশি ভক্ত-সমর্থক। বিশেষ করে, শ্রীলঙ্কার জয়ের পর বাংলাদেশের কয়েকজন দর্শককে উদযাপন করতে দেখা গেছে। কারণ, লঙ্কানরা ৬ উইকেটে জেতায় বাংলাদেশের সুপার ফোর নিশ্চিত হয়েছে।
আবুধাবিতে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-ওমান। ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। দুবাইয়ে আগামীকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে সুপার ফোর পর্ব। শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পর তিন দিনের ছুটি পাচ্ছেন লিটন দাস-জাকের আলী অনিকরা। পরবর্তীতে ২৪, ২৫ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। সুপার ফোরে লিটনদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে। ২৯ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের টিকিটের দাম প্রকাশ না করা হলেও আজ থেকে বিক্রি শুরু হয়ে গেছে।
প্যাকেজ এ
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
ভারত-পাকিস্তান
বাংলাদেশ-ভারত
প্যাকেজ বি
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
ভারত-শ্রীলঙ্কা
ফাইনাল