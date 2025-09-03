ডাচদের ধবলধোলাইয়ের পথে বাংলাদেশের বাধা বৃষ্টি

প্রথম ৪ ওভারেই ৫৬ রান। রানরেট ১৪! শুরুর এই রানের ফল্গুধারা অবশ্য শেষ পর্যন্ত থাকেনি। বড় রানের সম্ভাবনার জাগিয়েও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে শেষ পর্যন্ত তুলেছে ১৮.২ ওভারে ৪ উইকেটে বাংলাদেশ তুলেছে ১৬৪ রান। এরপর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশ আর ব্যাট করেনি। ক্রিকইনফো জানাচ্ছে, রান তাড়ায় অন্তত পাঁচ ওভার নেদারল্যান্ডসকে ব্যাট করার জন্য খেলা শুরুর শেষ সময় বাংলাদেশ সময় ৯টা বেজে ৪৮ মিনিট। এর মধ্যে খেলা শুরু না হলে ম্যাচ পরিত্যক্ত।
এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল সিলেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ পরিত্যক্ত হয় তাহলে সফরকারী ডাচ দলকে ধবলধোলাই করা হবে না বাংলাদেশের।
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রস্তুতি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটার প্রস্তুতির সুযোগ কমই পেয়েছে। দুই ম্যাচের একটিতেও পুরো চৌদ্দ ওভারও খেলতে হয়নি। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৮ এবং দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৯ উইকেটে জেতায় দলের বেশির ভাগ ব্যাটারেরই ম্যাচে ব্যাট ধরার সুযোগ হয়নি। অথচ দুই ম্যাচে টস জিতলেও আগে ব্যাটিং নেয়নি বাংলাদেশ দল। আজ অবশ্য টসে হেরে আগে ব্যাটিং করে পাঁচ পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নামা বাংলাদেশ। শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও শরীফুল ইসলামকে জায়গা করে দিতে বেঞ্চে কাটাতে হয়েছে তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমানকে।
নিয়মিত দুই ওপেনারের অনুপস্থিতিতে এদিন সাইফ হাসানের সঙ্গে ইনিংস শুরু করেন অধিনায়ক লিটন দাস। দলীয় ৩৯ রানে সাইফ ব্যক্তিগত ১২ রান করে আউট হয়ে গেলেও এক প্রান্ত ধরে রেখে খেলতে থাকেন অধিনায়ক। তাঁর ৪৬ বলে ৭৩ রানের ইনিংসই গড়ে দেয় দলীয় স্কোরের ভিত। ৬টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজানো লিটনের ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—১৫৮.৬৯। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি তাঁর ১৪তম ফিফটি। যা এই সংস্করণে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ। আগে ১৩ ফিফটি নিয়ে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন সাকিব আল হাসান।
সাইফের পর তাওহীদ হৃদয় (৯) আউট হয়ে গেলে শামীম হোসেনের সঙ্গে জুটি বাঁধেন লিটন। তৃতীয় উইকেটে ৩৫ বলে ৪৪ রান করেন তাঁরা। লিটনের বিদায়ে ভাঙে এই জুটি। লিটনের আউট হওয়ার ওভারেই ক্লাইল ক্লেইনের বলে ২২ রান করে ফিরে যান শামীম। এরপর উইকেটে আসেন আড়াই বছরেরও বেশি সময় পর টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পাওয়া নুরুল হাসান সোহান। জাকের আলীর (২০*) সঙ্গে ২৩ বলে ৪২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে ২২ রানে অপরাজিত থাকেন সোহান। ২টি চারে ১১ বলে এই রান করেন সোহান।
বাংলাদেশের ৪ উইকেটের তিনটিই নিয়েছেন ক্লাইল ক্লেইন (৩/৫৩)। বাকিটি টিম প্রিঙ্গেল।