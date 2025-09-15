হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশের পর লঙ্কানদের এবার ‘মাথাব্যথা’র কারণ হংকং

ক্রীড়া ডেস্ক    

বাংলাদেশকে উড়িয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানরা আজ খেলতে নামবে হংকংয়ের বিপক্ষে। ছবি: এএফপি

বাংলাদেশকে হারানোর পর আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ে হতে যাওয়া এই ম্যাচে প্রতিপক্ষ হংকং। চলতি এশিয়া কাপের ‘বি’ গ্রুপের ‘পয়েন্ট ব্যাংক’ হংকংয়ের বিপক্ষে জিতলেই সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রাখবেন লঙ্কানরা।

প্রতিপক্ষ সহজ হলেও সতর্ক শ্রীলঙ্কা। আগের ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়ে দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ থিলিনা কান্দাম্বি। সেখানেই তিনি বললেন এই সতর্কতার কথা, ‘হংকংয়ের আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। এই সংস্করণে সবাইকে হারানো কঠিন। তাই আমরা পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মাঠে নামব।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয়ের ম্যাচে বল হাতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তাঁর স্পিন খেলতে হিমশিম খেতে হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের। ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নেওয়া এই অলরাউন্ডার আজকের ম্যাচে বল হাতে শ্রীলঙ্কার বড় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন। থিলিনা কান্দাম্বি বললেন, ‘দলে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার মতো মানসম্পন্ন স্পিনার থাকাটা আমাদের জন্য বাড়তি সুবিধা।’ তাঁর সঙ্গে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে হাসারাঙ্গার সঙ্গে দেখা যেতে পারে বাড়তি একজন স্পিনারও। কান্দাম্বির ভাষায়, ‘আমাদের দলে আছে তিকশানা আর ভেল্লালাগের মতো স্পিনারও। বাড়তি একজন স্পিনার দলে থাকবে কি না, তা নির্ভর করবে কন্ডিশনের ওপর।’

কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে খেলাটার ওপরই জোর দিচ্ছেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ। জোর দিচ্ছেন খেলায় ছন্দ ধরে রাখার জন্য। বললেন, ‘আমি আগের কয়েকটি (টিম) মিটিংয়ে বলেছিলাম, ৮০ বা ৯০ রানে অলআউট হয়ে গেলেও চিন্তিত নই আমি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গতি ধরে রেখে খেলা। তাতে ১৭০-১৮০ উঠে গেলে, লড়াই করা যায়, ম্যাচ জেতা যায়। ক্রিকেটে একটা খারাপ দিন আসতেই পারে, সেদিন আমরা ৮০ বা ৯০ রানেও বিদায় নিতে পারি কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না।’

সম্পর্কিত

ভারতের ‘অসভ্য’ আচরণে খেপেছেন শোয়েব আখতার

বাংলাদেশের আশা আছে, আশা নেই

ভারতের বাজে আচরণের কারণে পাকিস্তানের অভিযোগ দাখিল

দুবাইয়ে ম্যাচ শেষ ভারত-পাকিস্তানের এমনটা করার কারণ কী

ভারতের কাছে বিধ্বস্ত পাকিস্তানকে নিয়ে শোয়েব আখতারের খোঁচা

পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করল ভারত

পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে সুপার ফোরে ভারতের এক পা

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

ভারতকে ১২৮ রানের লক্ষ্য দিল পাকিস্তান

সালাহর শেষ মুহূর্তের গোলে লিভারপুলের চারে চার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা