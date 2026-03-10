হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিশ্বকাপের মাঝপথে স্যামসনের একাদশে ফেরার রহস্য কী

ক্রীড়া ডেস্ক    

টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার জিতেছেন স্যামসন। ছবি: সংগৃহীত

সঞ্জু স্যামসনের বন্দনায় ভারতের ভক্তরা। দলটির তৃতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। বিশ্বকাপে যাঁর ব্যাটে কচুকাটা হয়েছে প্রতিপক্ষের বোলাররা, প্রথমভাগের ম্যাচগুলোতে সেই স্যামসনের জায়গা হয়েছিল ডাগআউটে। মাঝপথে তাঁকে ফেরানো হয়। বিশ্বকাপ জয়ের পর সেই গল্পই জানালেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর।

বিশ্বকাপের মাঝপথে স্যামসনকে একাদশে ফেরানো প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেন, ‘সাহসিকতার চেয়েও এটা ছিল কৌশলগত পরিবর্তন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমার আর অধিনায়কের কখনোই মনে হয়নি সঞ্জু ফর্মে নেই। নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর আমাদের মনে হয়েছে তার বিশ্রাম প্রয়োজন। লিডারশিপ গ্রুপ হিসেবে মাঝেমধ্যে কাউকে বিশ্রাম দেওয়াটাও ভালো সিদ্ধান্ত। কারণ এতে চাপ থেকে কিছুটা দূরে থাকা যায়, মাথার সব কিছু ঝেড়ে ফেলা যায় এবং নতুনভাবে ফিরে আসা যায়।’

শুরুতে স্যামসনকে একাদশের বাইরে রাখা কেবলমাত্র কৌশল ছিল ভারতের জন্য। গম্ভীর বলেন, ‘আমারদের বিভিন্ন কম্বিনেশনে খেলার সুযোগ ছিল। এটাই এই দলের গভীরতা। ব্যাটিং অর্ডারের ওই পজিশনে (নিচের দিকে) রিঙ্কু ছিল। পরে মনে হয়েছে, টপ অর্ডারে টানা তিন বাঁহাতির ধারায় পরিবর্তন আনা দরকার; সেটা অবশ্যই অফ-স্পিনারের বিপক্ষে ভোগান্তির কথা ভেবে নয়। অফ-স্পিনার আমাদের দুই বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের জন্য সমস্যা তৈরি করবে—এমন আলোচনা কখনোই হয়নি। আমরা শুধু চেয়েছিলাম ওপরের দিকে সঞ্জুর মতো সক্ষম ও বিস্ফোরক কাউকে রাখতে, যাতে এক, দুই ও তিন নম্বরে আমাদের তিনজন বিধ্বংসী ব্যাটার থাকে। এটাই ছিল মূল কারণ। এটা সাহসী সিদ্ধান্ত মনে হয় না আমার, এটা ছিল স্রেফ কৌশল।’

