বাংলাদেশের আশা আছে, আশা নেই

দৃশ্যপট অন্য রকম হয়ে যেত, যদি আবুধাবিতে পরশু শ্রীলঙ্কাকে হারাতে পারত বাংলাদেশ। অধিনায়ক লিটন দাস ম্যাচের পরই বলেছেন, পাওয়ার প্লেতেই তাঁরা হেরে গেছেন। নান্নুও তাই মনে করেন। বিসিবির সাবেক এই প্রধান নির্বাচক আমিরাতে ২০২৫ এশিয়া কাপে এসেছেন এসিসির টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য হয়ে। বড় টুর্নামেন্টে খেলতে এলেই বাংলাদেশের বেশি ভাবতে হয় পয়েন্ট টেবিলের জটিল হিসাব-নিকাশ নিয়ে। নান্নু মনে করেন, বড় মঞ্চে ভালো করতে চাই দুর্দান্ত সব ক্রিকেটার। তাঁর প্রশ্ন, ১৭-১৮ জন ক্রিকেটার নিয়ে কি একটা দেশের ক্রিকেট চলতে পারে? বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে ভালো ব্যাটিং কোচ না থাকার বিষয়টিও সামনে আনলেন তিনি। উদাহরণ দিতে গিয়েই নান্নু প্রশ্ন তুললেন ওপেনার তানজিদ হোসেন তামিমের টেকনিক নিয়ে, ‘প্রথম ওভারেই একজন ওপেনারের কি ক্রস ব্যাটে খেলা উচিত? সোজা বল খেলবে সোজা ব্যাটে। বল চলে যাবে সাইট স্ক্রিনে।’
হোটেল লবিতে আড্ডা দেওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমকে বাংলাদেশের বাজে শুরুর বিশ্লেষণে নান্নু বলছেন, ‘সংক্ষিপ্ত সংস্করণের খেলায় শুরুতেই পাওয়ার প্লেতে প্রথম দুই ওভারে দুটি উইকেট যাওয়া—খুবই হতাশাজনক অবশ্যই। তখনই আমরা পিছিয়ে পড়েছি। সেখান থেকে মিডল অর্ডার ব্যাটাররা চেষ্টা করেছে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে। যদি আরও যদি ২০টা রান বেশি করা যেত, ম্যাচটা অন্য রকম হতে পারত।’
সালাহ উদ্দীনের পর্যবেক্ষণও একই। লবিতে দেখা হতে তিনি আফসোসে পুড়লেন ডেথ ওভারে আরও ৩টা ছক্কা না হওয়ায়। তাঁর মতে, জাকির-শামীম বল তুলতেই পারেননি। বিগ হিটিংয়ের জায়গাই দেননি শ্রীলঙ্কান বোলাররা। প্রথম ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ৩০ রান হারিয়ে ফেলা বাংলাদেশ যতটুকু ঘুরে দাঁড়িয়েছিল জাকের আলী আর শামীম পাটোয়ারীর অবিচ্ছিন্ন ৮৬ রানের সৌজন্যে। শেষ ২৪ বলে বাংলাদেশ যোগ করেছে ৩৯ রান। এই ৪ ওভারে মারতে পেরেছে মোটে ১টা চার আর ১টা ছক্কা। আবুধাবির উইকেটে ১৬০-৭০ রান চ্যালেঞ্জিং স্কোর মনে করা হচ্ছে।
বাউন্ডারি মারতে না পারার ব্যাখ্যায় জাকের এনেছেন বাতাস-তত্ত্ব। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘বাতাস একটা ফ্যাক্ট। এই মাঠের দুই সাইডে মারা যায় না। এক পাশে গ্রাউন্ডে খেলতে হয়।’ নান্নু বলেছেন, ‘আমি তো কখনো শুনিনি। শ্রীলঙ্কাও একই কন্ডিশনে ব্যাটিং করেছে, ওরা মানিয়ে নিয়েছে। মাঠে গিয়ে এক-দুই ওভার খেললেই বোঝা যায় কোথায় কীভাবে শট খেলতে হবে। এটা ব্যাটারের দায়িত্ব।’
বাংলাদেশকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট দারুণভাবে শুরু করা শ্রীলঙ্কা দলকে কাল দেখা গেল ফুরফুরে মেজাজে। চারিথ আসলাঙ্কা-দাসুন শানাকাকে নির্ভার সময় কাটাতে দেখা গেল পরিবারের সঙ্গে। তাসকিন-তানজিম-রিশাদরা সারা দিন শুয়ে-বসে কাটিয়ে বিকেলে কোথায় যেন বের হলেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে হারলেই টুর্নামেন্ট শেষ! এই সমীকরণে তাসকিনরা আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছেন না, আবুধাবিতে আফগানদের হারাতে পারলেই ছবিটা বদলে যাবে।
পয়েন্ট টেবিলের হিসাব-নিকাশ যদিও যথেষ্ট কঠিনই হয়ে গেছে বাংলাদেশের জন্য। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান সমান ২ পয়েন্ট পেলেও নেট রানরেটে সবার ওপরে আফগানিস্তান। হংকংকে হারিয়েই তাদের নেট রানরেট ৪.৭ হয়ে গেছে। বাংলাদেশকে উড়িয়ে দেওয়ার শ্রীলঙ্কার রানরেট ২.৫৯৫। বাংলাদেশের নেট রানরেট সেখানে -০.৬৫০। আফগানিস্তানকে হারালেই শুধু হচ্ছে না, ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আফগানিস্তানের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে লিটনদের। পয়েন্ট টেবিলের এসব জটিল হিসাব-নিকাশে এখনই মাথা ঘামাতে চাইছে না বাংলাদেশ। এখন একটাই কাজ—আফগানদের হারানো। কিন্তু মরুতে ২০ ওভারের ক্রিকেটে রশিদ খানরা কতটা ভয়ংকর, তা কি আর বলতে!