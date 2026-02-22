মেয়াদ বাড়ছে প্রধান নির্বাচক লিপুর, আজীবন নিষিদ্ধ মঞ্জু

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আজকের ভার্চুয়াল বোর্ড সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় দলের নির্বাচক প্যানেলে পরিবর্তন, নারী ক্রিকেটার জাহানারার অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং বহুল প্রতীক্ষিত নারী বিপিএলের সময়সূচি অনুমোদন অন্যতম।
জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর চুক্তির মেয়াদ আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার কথা। তবে এখনই বড় কোনো পরিবর্তনে না গিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সমাধানের পথে হাঁটছে বোর্ড। আপাতত লিপুর মেয়াদ আরও এক মাস বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। এই বাড়তি সময়ের মধ্যেই বোর্ড নতুন প্যানেল পুনর্গঠন করবে। লিপুর উত্তরসূরি হিসেবে সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনের নাম জোরালোভাবে আলোচনায় রয়েছে।
নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলমের আনা গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বিসিবি। জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার এবং নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামকে বিসিবির সব ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাহানারা এক সাক্ষাৎকারে মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছিলেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বোর্ড, যেখানে জাহানারার দেওয়া লিখিত অভিযোগ ও তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে ‘নারী বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ’ (বিপিএল)। বোর্ড সভায় এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী আসরের সময়সূচি অনুমোদন করা হয়েছে। আগামী ৪ এপ্রিল ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে টুর্নামেন্টটি চলবে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি ভেন্যুতে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে।