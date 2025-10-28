বাংলাদেশের ছেলেদের আগে মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়, জ্যোতি কী ভাবছেন

ছেলেদের আগেই বাংলাদেশের মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতবেন—এ সপ্তাহের শনিবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন গুলশান ইয়ুথ ক্লাবে। নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল তখনো ভারতে অবস্থান করছিল বিশ্বকাপ খেলতে। দুই দিন পর আজ নারী ক্রিকেট দল ফেরার পর জ্যোতির কাছে এসেছে এমন প্রশ্ন।
২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয় ছাড়া বাংলাদেশের ছেলেদের ক্রিকেটে বলার মতো কোনো সাফল্য নেই। আইসিসি ইভেন্টে সর্বোচ্চ সাফল্য ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সেমিফাইনাল খেলা। আর তিনবার এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলেও জিততে পারেনি শিরোপা। এখন তো বাংলাদেশ মেজর ইভেন্টেও নিয়মিত ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। সেই তুলনায় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল একটু এগিয়ে। কারণ, ২০১৮ সালে বাংলাদেশ জিতেছে নারী এশিয়া কাপ।
বিশ্বকাপে আট দলের মধ্যে সাত নম্বরে থেকে শেষ করেছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। ভারত-শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ শেষ করে আজ দেশে ফিরেছেন জ্যোতিরা। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতি জানিয়েছেন তাঁর আক্ষেপের কথা। কারণ, বাংলাদেশ অধিনায়কের মতে তাঁদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা উচিত ছিল। বিসিবি সভাপতি নারী ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে জ্যোতি আজ বলেছেন, ‘ভালো লেগেছে যে তিনি এটা বিশ্বাস করেন। তিনি আমাদের দেখেছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হওয়ার পর যে তিনি দেখছেন, ব্যাপারটা তা না। বছরের পর বছর ধরে তিনি আমাদের খেলা দেখেন। কথা হয় বিভিন্ন জায়গায়। তাই এদিক থেকে দেখে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা ভালো হয়েছে।’
৭ ম্যাচ খেলে ১ ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ। হেরেছে ৫ ম্যাচ ও ১ ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। যার মধ্যে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি। বিশ্বকাপের পুরোটা সময় জুড়েই বিসিবি সভাপতি নারী ক্রিকেটারদের ভরসা জুগিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জ্যোতি। আজ বিমানবন্দরে নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বলেন, ‘তিনি সব সময় আমাদের শুভকামনা জানিয়েছেন। যখন আমরা ভালো করতে পারিনি কিংবা কাছাকাছি গিয়ে ম্যাচগুলো জিততে পারিনি, তখন তিনি সমবেদনা জানিয়েছেন। সব সময় আমাদের মনোবল শক্ত রাখতে বলেছেন।’
বোলিংটা ভালো হলেও ব্যাটিং-ফিল্ডিংটা আশানুরূপ হয়নি বাংলাদেশের। -০.৫৭৮ নেট রানরেটই বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। বিশেষ করে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ মুহূর্তে একাধিক ক্যাচ মিসের খেসারত দিতে হয়েছে বাংলাদেশকে। বিমানবন্দরে আজ জ্যোতি বলেন, ‘প্রথমত আমি বলব যে আমাদের দুইটা না। অনেকগুলো ম্যাচ জয়ের সুযোগ ছিল। কিন্তু সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারিনি। দল হিসেবে এটা আমাদের ব্যর্থতা বলতে হবে। এটার জন্য কিছু হয়েছে কি না জানি না। তবে সবার তো আশা ছিল। দুই তিনটা ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি।’
১৯ এপ্রিল লাহোরে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলার পর বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল সাড়ে পাঁচ মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। মাঝে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের সঙ্গে খেললেও ভালো খেলেননি মেয়েরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ম্যাচ না খেলার একটা ঘাটতি ছিল বলে মনে করেন জ্যোতি। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বলেন, ‘প্রস্তুতি অবশ্যই একটা বিষয় আছে। দেখুন যে যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকু আমরা পারিনি। তবু দলের একটা ভালো প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলার একটা ঘাটতি তো দেখা যায়। বড় টুর্নামেন্টে কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় বা স্নায়ুচাপ ধরে রেখে পারফরম্যান্স করা, সেরকম পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করে নিয়ে আসা, আমি বলব আমাদের অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে।’
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে জ্যোতি হতে পারেননি ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। টুর্নামেন্টে সাত ম্যাচ খেলে এক ফিফটিতে করেছেন ১৫৭ রান। স্ট্রাইকরেট ৫৭.৫০। বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ২১২ রান করেছেন শারমিন আক্তার সুপ্তা। দুটি ফিফটি করেছেন বাংলাদেশের এই টপ অর্ডার ব্যাটার। এদিকে মিডল অর্ডারে নেমে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে ওয়ানডেতে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন স্বর্ণা আক্তার।
সতীর্থদের যেমন প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, একই সঙ্গে টুর্নামেন্টে নিজের বাজে পারফরম্যান্সের দায়ও স্বীকার করে নিয়েছেন জ্যোতি। বাংলাদেশ অধিনায়ক আজ বলেন,‘সত্যি বলতে আমি বলব আমাদের অনেক ঘাটতি ছিল টুর্নামেন্টে। কারণ, নতুন ক্রিকেটারদের ওপর আমরা চাপ দিতে পারি না। আমরা যারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটার ছিলাম, ভালো করলে সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারতাম।ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বললে আমি বলব ঠিকমতো ব্যাটিং করতে পারিনি। আমার অফফর্ম দলকে বেশি ভুগিয়েছে। দেখুন টপ অর্ডার যদি ভালো স্কোর পায় আর আমি একটু অন্যরকম ব্যাটিং করতে পছন্দ করি। কিন্তু আমি সে অর্থে কিছু করতে পারিনি। তাতে একটা ঘাটতি তৈরি হয়েছে দলের ভেতরে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন ক্রিকেটার যেমন সুপ্তা আপু নিয়মিত রান করেছেন। সোবহানা আপু ভালো করেছেন। স্বর্ণা খুব ভালো খেলেছে।’
