যুক্তরাষ্ট্রের ‘পাকিস্তানি’ ক্রিকেটারদের ভিসা প্রত্যাখ্যান করল ভারত

দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক মাসও বাকি নেই। আইসিসির ইভেন্ট মাঠে গড়ানোর আগে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের ইস্যু নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এবার পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত ক্রিকেটারদের ভিসা ভারত প্রত্যাখ্যান করেছে বলে শোনা গেছে।
সামাজিক মাধ্যমে আজ ভারত ভিসা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত ক্রিকেটার আলী খান। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রামে গতকাল সন্ধ্যায় এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘ভারত ভিসা প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে জিতল কেএফসি।’ আলীর দাবি শুধু তিনিই নন, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের চার ক্রিকেটারের ভিসা প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত। অপর তিন ক্রিকেটার হলেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার শায়ান জাহাঙ্গীর, পেসার এহসান আদিল ও লেগস্পিনার মোহাম্মদ মহসিন।
পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত চার ক্রিকেটারের ভিসা যে প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত, তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। আলী খানের পাশাপাশি তাঁদের ভিসা প্রত্যাখ্যানের খবর নিয়ে প্রতিবেদনও প্রকাশ পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট ও আইসিসি এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। ছড়িয়ে পড়া খবরের আসল ঘটনাটা এখনো অস্পষ্ট। যদি আলী খানের দাবি সত্যি হয়, সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সেই চার পাকিস্তানি ক্রিকেটার কমপক্ষে বিশ্বকাপের তিন ম্যাচ মিস করবেন।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র। ১০ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র। মুম্বাই, কলম্বো ঘুরে যুক্তরাষ্ট্র দলের এরপর যেতে হবে চেন্নাইয়ে। ১৩ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া।
যে চার পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারের ভারতের ভিসা প্রত্যাখ্যানের খবর শোনা গেছে, তাঁদের মধ্যে আলী খান, জাহাঙ্গীর যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে নিয়মিত খেলছেন। মহসিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি। আদিল ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালে পাকিস্তানের হয়ে ৩ টেস্ট ও ৬ ওয়ানডে খেলেছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে এখনো তাঁর অভিষেক হয়নি।