বাবা হারালেন ইবাদত

ইবাদত হোসেন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

বাবা হারালেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের পেসার ইবাদত হোসেন চৌধুরী। গতকাল রাতে সিলেটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ইবাদতের বাবা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

নিজাম উদ্দিন একজন বিজিবি সদস্য ছিলেন। গতকাল সন্ধ্যার দিকে অসুস্থ হলে তাঁকে সিলেটের ওয়েসিস হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্মরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আজ বেলা ১১টায় কাঁঠালতলী ঈদগাহ প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

গণমাধ্যমকে ইবাদত জানান, দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারে ভুগছিললেন তাঁর বাবা। বাবার জন্য উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিলেন। সম্প্রতি অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে।

নিজাম উদ্দিনের বাড়ি মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার দক্ষিণভাগ উত্তর ইউনিয়নের কাঁঠালতলী গ্রামে। তবে বর্তমানে পরিবার নিয়ে একই ইউনিয়নের রুকনপুর গ্রামে বসবাস করছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ছয় ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন তিনি। নিজাম উদ্দিনের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ইবাদতর বাবার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন জাতীয় দলের সতীর্থ তাওহীদ হৃদয়। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই ব্যাটার লিখেছেন, ‘আমার প্রিয় ভাই ইবাদত হোসেনের বাবার মৃত্যুর খবরে গভীরভাবে শোকাহত। তার পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করি।’

